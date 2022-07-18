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18 июля, 2022
 
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"Врагу не удастся ни запугать нас, ни отобрать будущее". Винничанка, чей дом разрушила российская ракета, не стала отменять свадьбу

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В день свадьбы винничанка Дария сфотографировалась на фоне разрушенного российскими оккупантами дома
В день свадьбы винничанка Дария сфотографировалась на фоне разрушенного российскими оккупантами дома
Фото: Фотограф Demianiv / Facebook

Винничанка Дарья вместе со своим женихом приняли решение не отменять свадьбу после того, как во время ракетного обстрела российскими оккупантами центра Винницы был разрушен дом, в котором она выросла. Историю Дарьи 17 июля рассказала на своей странице в Facebook менеджер украинской группы "Океан Ельзи" Виктория Хоменко, разместив свадебные снимки девушки.

На фото Дарья в свадебном платье запечатлена на фоне руин своего дома.

"Это винничанка Дарья. За день до свадьбы в ее дом попала российская ракета. Сначала пара хотела отменить роспись, но потом они решили, что врагу точно не удастся ни запугать нас, ни отобрать планы и будущее,  написала Хоменко. – Они могут разбомбить [город] Счастье, они могут расстрелять [самый большой в мире транспортный самолет] "Мрію", но свободу убить им не удастся".

https://www.facebook.com/victoriia.khomenko/posts/pfbid0xxGbpziNJ4osiQHeeizNqNwBSMaFDfupAwZdXGWgxy6hgdY4wC1Av8X9QX1M1KXpl

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря. Еще две ракеты сбила ПВО.

В России признали, что совершили ракетную атаку по зданию Дома офицеров в Виннице, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.

16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ в Виннице.

Погибло 24 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 202 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Теги: Винница, свадьба, семья, ракета
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