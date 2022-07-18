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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская комиссия по журналистской этике осудила интервью с матерью погибшей девочки Лизы из Винницы

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Четырехлетняя девочка погибла в результате обстрела Винницы 14 июля, ее мама попала в реанимацию, и там с ней пообщались журналисты
Четырехлетняя девочка погибла в результате обстрела Винницы 14 июля, ее мама попала в реанимацию, и там с ней пообщались журналисты
Фото: ДСНС України / Telegram

Комиссия по журналистской этике (украинская общественная организация) 17 июля опубликовала заявление, в котором отреагировала на проведение интервью с Ириной Дмитриевой – матерью четырехлетней девочки Лизы, погибшей в результате ракетного удара РФ по Виннице 14 июля.

16 июля украинский журналист, фиксер итальянского канала RAI News 24 Антон Кудинов в Facebook обнародовал несколько видео, записанных во время интервью с Дмитриевой, которое брали в больничной палате. Сейчас этот пост недоступен. На кадрах, которые он публиковал, женщина много плакала, рассказывала о дочери, о своих ранениях и призывала мировое сообщество помощь Украине, а также смотрела фото и видео с ребенком, сделанные за несколько дней до ракетного удара.

Как отмечают в КЖЭ, интервью записывала корреспондент RAI News 24 Лаура Тангерлини.

"Видео было снято в реанимационном отделении. Медиагруппа, которая вела съемку, дала в руки пострадавшей телефон с видео еще живой девочки и фиксировала на камеру реакцию женщины на это видео и известие о смерти собственного ребенка. Впоследствии Кудинов написал, что целью этого интервью было привлечение внимания мира к войне в Украине и сама женщина изъявила такое желание. Однако родственники пострадавшей отрицали факт предоставления согласия на это интервью", – рассказали в комиссии.

КЖЭ категорически осуждает такие подходы к освещению темы людей, которые потеряли родных, сами получили ранения или любые другие травмы, в том числе психологические, подчеркивается в заявлении.

"Комиссия понимает необходимость постоянной фокусировки внимания мирового сообщества на террористических атаках России на гражданское население Украины. Однако считает, что такое освещение не должно причинять дополнительную боль и страдания всем пострадавшим в результате российской военной агрессии, ретравмировать их. В таких случаях приоритетом является не заинтересованность аудитории, а психологическое состояние пострадавшего", – говорится в заявлении.

В КЖЭ обращают внимание на рекомендации по защите конфиденциальности в работе средств массовой информации, подготовленных экспертами Совета Европы. В этих рекомендациях указано, что СМИ "не должны проводить фото- или видеосъемку лиц, от которых нельзя ожидать разумного свободного согласия, как, например, когда они находятся под стрессом в отделении неотложной помощи".

Кудинов 18 июля опубликовал новый пост, посвященный Дмитриевой и реакции на "интервью", и снова обнародовал видео, снятое в реанимации, а также привел цитаты женщины (осторожно, видео тяжелое). Критиков он назвал "неуважаемыми типа журналистами".

Тангерлини в Twitter 17 июля заявила, что в обвинениях в ее адрес "ничего правдивого". Корреспондент настаивает, что на интервью было дано согласие, а "любой контент, опубликованный третьими лицами", ее не касается. Она говорит о готовности к судебным разбирательствам.

В КЖЭ подчеркнули, что осуждают сам факт интервью и то, как оно было записано, а также "нежелание Лауры Тангерлини и Антона Кудинова признать собственное неэтичное поведение и извиниться".

"Комиссия призывает: администрацию больницы, где находится Ирина Дмитриева, – провести служебное расследование в отношении тех, кто разрешал допуск съемочной группы к пострадавшей; Министерство здравоохранения Украины вместе с журналистским сообществом – выработать правила допуска журналистов в больницы; международные журналистские организации – осудить неэтичное поведение итальянского телеканала RAI News 24 и его работников; украинское журналистское сообщество – вернуться к теме предоставления пресс-карт для журналистов с целью четко разграничить профессиональных журналистов и блогеров", – говорится в заявлении.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров. Спасатели завершили разбор завалов 16 июля.

Погибло 24 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя Лиза Дмитриева и два мальчика семи и восьми лет. 202 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Ирина Дмитриева была госпитализирована в тяжелом состоянии. Ее мать Лариса говорила, что сразу после удара смогла дозвониться к дочери и от нее узнала о смерти внучки. Ирина, по словам ее матери, не помнила, что произошло, и все время спрашивала о Лизе, но врачи запрещали говорить ей правду.

"Сказал, она просто не выдержит. Сразу двоих похороните, если скажете дочери, что ребенок умер, – призналась мать Ирины Дмитриевой. – Лиза – это просто ее жизнь. Я не знаю, как она переживет. Я не знаю, как можно пережить такое горе, тем более не похоронить ребенка".

Лизу Дмитриеву похоронили 17 июля. Одна из женщин, пришедших на похороны, говорила в тот день Общественному, что маме девочки не рассказывали об этом событии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СМИ, Украина, Винница, больница, война России против Украины, блогеры, КЖЭ, интервью, реанимация
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