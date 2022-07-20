Путин постоянно переоценивает военную мощь РФ и недооценивает силу украинцев и поддержку международного сообщества – Остин

Остин: Россия думает, что она сможет пересилить Украину и пересилить нас. Но это лишь последний в череде просчетов России Фото: ЕРА

Остин говорил, что коллективная поддержка партнеров сейчас жизненно необходима Украине, так как в войне, которую ведет против страны Россия, наступил критический момент.

"Мы все здесь, потому что понимаем, какая серьезная угроза все еще стоит перед Украиной. Но давайте также помнить, что Путин постоянно переоценивает военную мощь России. И он постоянно недооценивает силу свободного народа, сражающегося за свою родину, и желание международного сообщества встать на его сторону", – заявил Остин.

Глава Пентагона отметил, что контактная группа продолжит искать новые пути для оказания долгосрочной поддержки Украине.

"Россия думает, что она сможет пересилить Украину и пересилить нас. Но это лишь последний в череде просчетов России. Мы едины в нашей поддержке. Мы тверды в своих обязательствах. И мы справимся с этой задачей", – добавил он.

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