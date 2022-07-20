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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин постоянно переоценивает военную мощь РФ и недооценивает силу украинцев и поддержку международного сообщества – Остин

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Остин: Россия думает, что она сможет пересилить Украину и пересилить нас. Но это лишь последний в череде просчетов России
Остин: Россия думает, что она сможет пересилить Украину и пересилить нас. Но это лишь последний в череде просчетов России
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путин постоянно переоценивает военную мощь РФ, и его армия потерпела в Украине ряд неудач. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, выступая 20 июля на онлайн-заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), его цитирует сайт Пентагона.

Остин говорил, что коллективная поддержка партнеров сейчас жизненно необходима Украине, так как в войне, которую ведет против страны Россия, наступил критический момент.

"Мы все здесь, потому что понимаем, какая серьезная угроза все еще стоит перед Украиной. Но давайте также помнить, что Путин постоянно переоценивает военную мощь России. И он постоянно недооценивает силу свободного народа, сражающегося за свою родину, и желание международного сообщества встать на его сторону", – заявил Остин.

Глава Пентагона отметил, что контактная группа продолжит искать новые пути для оказания долгосрочной поддержки Украине.

"Россия думает, что она сможет пересилить Украину и пересилить нас. Но это лишь последний в череде просчетов России. Мы едины в нашей поддержке. Мы тверды в своих обязательствах. И мы справимся с этой задачей", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Заседание "Рамштайн-3" состоялось 15 июня в Брюсселе, в нем приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил Остин. Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия.

20 июля в онлайн-формате проходит четвертое заседание в формате "Рамштайн". Остин, выступая на заседании, анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, Украина, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, боеприпасы, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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