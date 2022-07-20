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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сейчас критическая фаза войны РФ и Украины – глава Пентагона

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Остин: Все это время Россия пыталась подавить дух свободного народа Украины. И они потерпели неудачу
Остин: Все это время Россия пыталась подавить дух свободного народа Украины. И они потерпели неудачу
Фото: ЕРА

Министр обороны США Ллойд Остин, выступая 20 июля на онлайн-заседании контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), заявил, что для Украины жизненно важна коллективная поддержка партнеров.

Расшифровку его речи приводит сайт Пентагона.

По словам Остина, к формату "Рамштайн" присоединились 50 стран, 30 государств предоставляют Украине оружие.

Он анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов для артиллерии, а также сказал, что две системы ПВО NASAMS уже переданы Украине.

Остин отметил, что Россия после неудачной попытки захватить Киев перестроилась и "решила, что сможет легко захватить Донбасс", но потерпела неудачу.

"Все это время [за период с 24 февраля] Россия пыталась подавить дух свободного народа Украины. И они потерпели неудачу. И как мы видим снова и снова на протяжении последних месяцев войны, украинские войска срывают боевые задачи Москвы. И они защищают свою демократию и свою родину с храбростью, решимостью и доблестью, – подчеркнул глава Пентагона. – Вы знаете, сейчас критическая фаза конфликта. И поэтому наша коллективная поддержка Украины жизненно важна и неотложна".

Он заверил, что партнеры едины в поддержке и тверды в своих обещаниях, которые дали Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Заседание "Рамштайн-3" состоялось 15 июня в Брюсселе, в нем приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил Остин. Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия.

20 июля проходит четвертое заседание в формате "Рамштайн".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, военная помощь, война России против Украины, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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