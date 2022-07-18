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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"У министра обороны США есть очень хорошие новости". Резников поговорил с Остином

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Остин и Резников говорили о поставках оружия Украине
Остин и Резников говорили о поставках оружия Украине
Фото: EPA

Министры обороны Украины и США Алексей Резников и Ллойд Остин обсудили по телефону предстоящую встречу консультативной группы по вопросам обороны Украины. Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Я обсудил с нашим большим другом Ллойдом Остином предстоящую встречу в формате "Рамштайн", – написал министр обороны Украины.

По его словам, главы ведомств согласовали повестку заседания и обменялись информацией о контроле поступающих в Украину вооружений.

"Также у министра обороны США есть очень хорошие новости, но подробности будут чуть позже", – написал Резников.

Четвертая встреча консультативной группы по вопросам обороны Украины состоится в среду, 20 июля, в онлайн-формате.

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Заседание "Рамштайн-3" состоялось 15 июня в Брюсселе, в нем приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил Остин. Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия.

Теги: США, оружие, Алексей Резников, Ллойд Остин, контактная группа Рамштайн
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