Литва предоставила Украине военной помощи на €115 млн – Минобороны

"Украина борется за безопасность всего региона, поэтому мы должны работать вместе с нашими союзниками, чтобы как можно скорее закончить войну в Украине. Сильная и долгосрочная поддержка, поставка оружия – это ключ, если мы хотим, чтобы Украина победила", – сказал он.
Пресс-служба отметила, что министерство национальной обороны Литвы совместно с вооруженными силами уже передали украинским войскам часть сформированной в конце мая партии помощи – 10 военных грузовиков и 10 внедорожников, используемых для разминирования.
"Литовская военная поддержка Украины пока включает системы Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения. В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около €115 млн", – говорится в сообщении.
Также Литва занимается обучением украинских военных.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн-3" 15 июня приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, Германия предоставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы для них, Словакия – вертолеты серии "Mи" и срочно необходимые ракетные боеприпасы. Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии от ряда стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.
Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.
По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 15 июня Резников написал в Twitter: "С точки зрения российской агрессии против Украины месседж был громким и четким: "Карфаген будет разрушен!" В наших руках – безопасность всего евроатлантического пространства. И эти руки должны получить более тяжелое оружие".