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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва предоставила Украине военной помощи на €115 млн – Минобороны

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Анушаускас: Украина борется за безопасность всего региона
Анушаускас: Украина борется за безопасность всего региона
Фото: EPA

Сумма военной помощи, которую Украине оказала Литва, составляет €115 млн. Об этом сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас 15 июня во время встречи координационной группы НАТО по поддержке Украины, пишет пресс-служба минобороны страны.

"Украина борется за безопасность всего региона, поэтому мы должны работать вместе с нашими союзниками, чтобы как можно скорее закончить войну в Украине. Сильная и долгосрочная поддержка, поставка оружия – это ключ, если мы хотим, чтобы Украина победила", – сказал он.

Пресс-служба отметила, что министерство национальной обороны Литвы совместно с вооруженными силами уже передали украинским войскам часть сформированной в конце мая партии помощи – 10 военных грузовиков и 10 внедорожников, используемых для разминирования.

"Литовская военная поддержка Украины пока включает системы Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения. В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около €115 млн", – говорится в сообщении.

Также Литва занимается обучением украинских военных.

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Контекст:

В заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине "Рамштайн-3" 15 июня приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин. 

По его словам, Германия предоставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы для них, Словакия – вертолеты серии "Mи" и срочно необходимые ракетные боеприпасы. Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии от ряда стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.  

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.

По итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 15 июня Резников написал в Twitter: "С точки зрения российской агрессии против Украины месседж был громким и четким: "Карфаген будет разрушен!" В наших руках – безопасность всего евроатлантического пространства. И эти руки должны получить более тяжелое оружие".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, Литва, вооружение, военная техника, военная помощь, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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