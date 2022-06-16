Литва предоставила Украине военной помощи на €115 млн – Минобороны

"Украина борется за безопасность всего региона, поэтому мы должны работать вместе с нашими союзниками, чтобы как можно скорее закончить войну в Украине. Сильная и долгосрочная поддержка, поставка оружия – это ключ, если мы хотим, чтобы Украина победила", – сказал он.

Пресс-служба отметила, что министерство национальной обороны Литвы совместно с вооруженными силами уже передали украинским войскам часть сформированной в конце мая партии помощи – 10 военных грузовиков и 10 внедорожников, используемых для разминирования.

"Литовская военная поддержка Украины пока включает системы Stinger, противотанковые средства, бронежилеты и каски, 120-мм минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения. В общей сложности военная помощь Литвы Украине пока составляет около €115 млн", – говорится в сообщении.

Также Литва занимается обучением украинских военных.

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