"Месседж был четким: Карфаген будет разрушен. Нас никто не остановит!" Резников встретился со Столтенбергом

"Была очень продуктивная встреча с Йенсом Столтенбергом. С точки зрения российской агрессии против Украины месседж был громким и четким: Карфаген будет разрушен! Нас никто не остановит! В наших руках безопасность всего евроатлантического пространства. И эти руки должны получить более тяжелое оружие", – написал Разумков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В преддверии третьей встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе в Офисе президента заявили, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжелой техники.

На заседании "Рамштайн-3" 15 июня приняло участие около 50 стран, в том числе и присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

По его словам, Германия предоставит Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы для них, Словакия – вертолеты серии "Mи" и срочно необходимые ракетные боеприпасы. Остин отметил, что участники встречи также обсудили передачу Украине артиллерии от ряда стран, включая Канаду, Польшу и Нидерланды.

Глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли рассказал по итогам встречи, что Украина получит от США РСЗО, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне страны до конца июня.