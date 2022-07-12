В Пентагоне назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн"

В релизе сказано, что Резников и Остин говорили об очередном пакете оборонной помощи от США на $400 млн, объявленном 8 июля, и ситуации на фронте.
"Секретарь Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями о будущем помощи США и союзников Украине в формате UDCG. Лидеры пообещали поддерживать тесные контакты", – добавили в Пентагоне.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.
Заседание "Рамштайн-3" состоялось 15 июня в Брюсселе, в нем приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил Остин. Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия.