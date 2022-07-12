В Пентагоне назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн"

Состоялось уже три заседания консультативной группы по вопросам обороны Украины Фото: ЕРА

В релизе сказано, что Резников и Остин говорили об очередном пакете оборонной помощи от США на $400 млн, объявленном 8 июля, и ситуации на фронте.

"Секретарь Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями о будущем помощи США и союзников Украине в формате UDCG. Лидеры пообещали поддерживать тесные контакты", – добавили в Пентагоне.

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