ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне назвали дату новой встречи в формате "Рамштайн"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Состоялось уже три заседания консультативной группы по вопросам обороны Украины
Состоялось уже три заседания консультативной группы по вопросам обороны Украины
Фото: ЕРА

Четвертая встреча консультативной группы по вопросам обороны Украины состоится 20 июля в онлайн формате. Об этом пресс-служба министерства обороны США сообщила 11 июля по итогам переговоров главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Украины Алексея Резникова.

В релизе сказано, что Резников и Остин говорили об очередном пакете оборонной помощи от США на $400 млн, объявленном 8 июля, и ситуации на фронте. 

"Секретарь Остин и министр Резников также обсудили повестку дня следующего заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится виртуально 20 июля, и обменялись мнениями о будущем помощи США и союзников Украине в формате UDCG. Лидеры пообещали поддерживать тесные контакты", – добавили в Пентагоне. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла на  авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно. 

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Заседание "Рамштайн-3" состоялось 15 июня в Брюсселе, в нем приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил Остин. Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, оружие, Пентагон, переговоры, вооружение, война России против Украины, встреча, заседание, контактная группа Рамштайн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей"
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
  "Я таких видела миллион историй". Полякова рассказала, что ответили ей украинские пограничники на просьбу разрешить мужу покинуть Украину
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
Израиль стал первой страной, которая определилась со своим представителем на "Евровидении 2023"
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
  "Мульт адресован тем, кто поддерживает российско-украинскую войну". Вышел новый эпизод "Масяни", в котором Китай объявил войну РФ
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
"Кто-то в USA, а кто-то в Харьков". Тополя показал фото, которое сделал во время прощания с женой
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  Умер народный артист Украины Юрий Мажуга
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  "Украина вернется". ТНМК посвятили новую песню временно оккупированному российскими войсками украинскому Энергодару. Видео
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Харчишин: Винник уже появился? Наверное, есть отдельная группа исполнителей, которые надеются, что память украинцев очень короткая
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
  Серга о Пенне: Подружился с ним. Он говорит: "Меня никто не отпустит воевать. Может, через тебя можно?"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
Роднянский заявил, что тем, кто верит пропаганде, следует читать сводки "разжигателя войны"
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
  Wellboy впервые высказался о своем экс-продюсере Бардаше
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
Проживающая в Великобритании звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала фото с матерью
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
  "Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Jerry Heil о Дорофеевой: Для меня было честью написать песни для Нади. Это будет другая Надя, очень осмысленная, глубокая
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
Латвийский певец показал, как сейчас выглядят Галкин и Пугачева. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Представьте, раненый приходит в сознание и слышит русский язык". Парамедик рассказал, почему они говорят на фронте только на украинском (323701)
2
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (163700)
3
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (62244)
4
Арестович ответил на вопрос о своей зарплате на должности советника ОП (47112)
5
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (42145)
6
"У женщины кукуха поехала", "Боже, какое конченое". В сети обсуждают видео прыгающей в топе без бюстгальтера Королевой (35922)
7
"Я достану язык из задницы Путина и засуну в задницу Кадырова". Актер "Квартала 95" спародировал Михалкова (35605)
8
"Продолжает петь в российских городах, как ни в чем не бывало". Осадчая показала, как Повалий развлекает публику страны-агрессора (25608)
 
 
 
 