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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предоставят Украине еще четыре HIMARS – глава Пентагона

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Ранее США предоставили Украине 12 систем HIMARS
Ранее США предоставили Украине 12 систем HIMARS
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В 16-й пакет оборонной помощи США войдут четыре реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил 20 июля в ходе онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, трансляцию вели в Twitter Пентагона.

"На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS", – сказал Остин. 

Он подчеркнул, что США продолжат пути для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии. 

"Мы будем адаптировать нашу помощь так, чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и реальная огневая мощь для самообороны", – добавил он. 

Предоставление Украине новых систем в рамках 16-го пакета оборонной помощи США анонсировали вчера в Белом доме, но не называли количество систем, которые планируют предоставить. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.

8 июля Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARSТаким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

По его словам, Украине, нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, военная помощь, РСЗО, война России против Украины, Ллойд Остин, HIMARS
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