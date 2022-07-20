США предоставят Украине еще четыре HIMARS – глава Пентагона

"На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS", – сказал Остин.
Он подчеркнул, что США продолжат пути для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.
"Мы будем адаптировать нашу помощь так, чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и реальная огневая мощь для самообороны", – добавил он.
Предоставление Украине новых систем в рамках 16-го пакета оборонной помощи США анонсировали вчера в Белом доме, но не называли количество систем, которые планируют предоставить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.
8 июля Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.
По его словам, Украине, нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.