США предоставят Украине еще четыре HIMARS – глава Пентагона

"На следующей неделе мы выпустим новый пакет военной помощи Украине. Он будет включать боеприпасы и вооружение для Украины. Также он будет включать четыре системы HIMARS", – сказал Остин.

Он подчеркнул, что США продолжат пути для поддержки Украины в противостоянии российской агрессии.

"Мы будем адаптировать нашу помощь так, чтобы у Украины были технологии, боеприпасы и реальная огневая мощь для самообороны", – добавил он.

Предоставление Украине новых систем в рамках 16-го пакета оборонной помощи США анонсировали вчера в Белом доме, но не называли количество систем, которые планируют предоставить.

Война России против Украины. Главное (обновляется)