Кулеба: HIMARS, другие РСЗО, гаубицы, танки – все идет и будет еще больше

Кулеба: Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155 калибра, больше РСЗО, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины Фото: armyinform.com.ua

Журналисты отметили, что поставка даже около десятка HIMARS существенно изменила ситуацию на фронте, и спросили, на какие объемы Украина может рассчитывать в вопросах снабжения таким высокоэффективным оружием.

"Снабжение оружия – очень деликатный процесс. Скажу просто: HIMARS, другие РСЗО от других стран, гаубицы, танки – все идет и будет еще больше. Это исключительно вопрос времени... На самом деле поставки из разных стран разными каналами достаточно устойчивы, но количественно неудовлетворительны. Конкретику говорить не буду, потому что буду подставлять наши поставки под удар", – сказал Кулеба.

По его словам, задача Украины – ускорять процессы: от принятия политических решений до решения логистических задач.

"Основная проблема со снабжением – график. Например, мои последние разговоры с коллегами из стран, снабжающих оружие. Я озвучиваю то, что нужно, один раз, а потом несколько раз под разным соусом, в разные моменты, чтобы сигнал пробил и зафиксировался, говорю: "Это нужно до такого-то числа". Потом мы еще о чем-нибудь поговорили. Я снова говорю: "Кстати, я хочу еще раз прояснить: то, что я тебе говорил, это нужно до такого-то числа", – рассказал министр.

По его словам, таким образом "пробивать сознание людей" ему приходится по три-четыре раза за разговор, потому что сроки поставок – это главная проблема сейчас.

"Если бы мы вовремя получили больше артиллерии 155 калибра, больше ракетных систем залпового огня, то Лисичанск и Северодонецк оставались бы под контролем Украины. Но все занимает время – так система разворачивается", – пояснил Кулеба.

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6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок. 9 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО MLRS и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Алексей Резников убежден, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.