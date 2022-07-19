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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Ленд-лиз не заменит текущие программы помощи США. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет

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Кулеба: Соединенные Штаты реально красавчики
Кулеба: Соединенные Штаты – реально красавчики
Фото: EPA

Украина не может ждать, пока заработает ленд-лиз, чтобы изменить ситуацию на фронте, и постоянно работает над новыми поставками оружия от партнеров. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Forbes, опубликованном 18 июля.

Хотя президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о ленд-лизе еще весной, он пока не реализуется. В июле в Белом доме поясняли, что администрация президента США "ставит в приоритет помощь в области безопасности для Украины, за которую ей позже не нужно будет возвращать средства". Сейчас администрация использует для этих программ пакет помощи в размере $40 млрд, выделенный Конгрессом, средства из которого нужно потратить до конца фискального года в США.

"Ленд-лиз не заменит текущие программы. То есть будут и программы помощи, и ленд-лиз, по сути, являющийся арендой оружия на определенных условиях. То, что мы получаем сейчас, нам просто дают в подарок. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет", – пояснил Кулеба.

По его словам, главная цель возрождения ленд-лиза – не "создать какую-нибудь новую программу", а максимально упростить процедуры в Соединенных Штатах, чтобы отправлять в Украину военное оборудование в необходимых количествах и с необходимой скоростью.

"Мы не можем ждать, пока заработает ленд-лиз, чтобы изменить ситуацию на фронте. У нас каждое божье утро начинается с совещания с президентом Украины, посвященного одной теме – поставки оружия в Украину. Президент лично каждый день этим занимается. Причем не только раздавая указания. Мы сидим и говорим. Он говорит: "Кому мне еще позвонить? В какую страну?" Мы ежедневно заряжены на поставки оружия, мы не ждем", – рассказал Кулеба. 

При этом министр подчеркнул, что США "подняли весь мир", чтобы помочь Украине получить оружие.

"Соединенные Штаты – реально красавчики... Они не всемогущи, но реально приложили огромное количество усилий: президент Байден, государственный секретарь [Энтони] Блинкен, министр обороны [Ллойд] Остин и многие другие люди", – отметил глава МИД Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отметил 30 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Теги: США, оружие, вооружение, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, ленд-лиз
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