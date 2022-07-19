Кулеба: Ленд-лиз не заменит текущие программы помощи США. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет

Хотя президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о ленд-лизе еще весной, он пока не реализуется. В июле в Белом доме поясняли, что администрация президента США "ставит в приоритет помощь в области безопасности для Украины, за которую ей позже не нужно будет возвращать средства". Сейчас администрация использует для этих программ пакет помощи в размере $40 млрд, выделенный Конгрессом, средства из которого нужно потратить до конца фискального года в США.

"Ленд-лиз не заменит текущие программы. То есть будут и программы помощи, и ленд-лиз, по сути, являющийся арендой оружия на определенных условиях. То, что мы получаем сейчас, нам просто дают в подарок. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет", – пояснил Кулеба.

По его словам, главная цель возрождения ленд-лиза – не "создать какую-нибудь новую программу", а максимально упростить процедуры в Соединенных Штатах, чтобы отправлять в Украину военное оборудование в необходимых количествах и с необходимой скоростью.

"Мы не можем ждать, пока заработает ленд-лиз, чтобы изменить ситуацию на фронте. У нас каждое божье утро начинается с совещания с президентом Украины, посвященного одной теме – поставки оружия в Украину. Президент лично каждый день этим занимается. Причем не только раздавая указания. Мы сидим и говорим. Он говорит: "Кому мне еще позвонить? В какую страну?" Мы ежедневно заряжены на поставки оружия, мы не ждем", – рассказал Кулеба.

При этом министр подчеркнул, что США "подняли весь мир", чтобы помочь Украине получить оружие.

"Соединенные Штаты – реально красавчики... Они не всемогущи, но реально приложили огромное количество усилий: президент Байден, государственный секретарь [Энтони] Блинкен, министр обороны [Ллойд] Остин и многие другие люди", – отметил глава МИД Украины.

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