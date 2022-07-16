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Маркарова: Ленд-лиз – дополнительный инструмент, который Украина будет использовать в случае необходимости

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Маркарова: Фокус Пентагона сейчас максимально быстро находить оружие, которое нам нужно
Маркарова: Фокус Пентагона сейчас – максимально быстро находить оружие, которое нам нужно
Фото: mof.gov.ua

Для оборонной помощи Украине минобороны США использует программы безвозмездной передачи нам оружия, а ленд-лиз будет в случае необходимости дополнительным инструментом, заявила посол Украины в США Оксана Маркарова "Голосу Америки" в интервью 16 июля.

"Фокус Пентагона сейчас – максимально быстро находить оружие, которое нам нужно, и предоставлять его нам через эти программы. Ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который мы, надеюсь, будем применять более активно в случае необходимости, когда мы будем видеть, что завершаются средства из других программ", – сказала дипломат.

По ее словам, тогда будет два варианта развития событий.

"Или мы в этот момент быстро подключаем ленд-лиз, или мы возвращаемся в Конгресс с дополнительными запросами. Вернее, мы обращаемся в администрацию США, а администрация обращается в Конгресс", – объясняет Маркарова.

Она не исключает, что выделенные Конгрессом средства для Украины могут закончиться еще до конца фискального года в США в сентябре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отметил 30 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, Украина, война, вооружение, военная помощь, оборона, помощь, вторжение, война России против Украины, документы, дипломаты, Оксана Маркарова, ленд-лиз
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