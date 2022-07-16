Маркарова: Ленд-лиз – дополнительный инструмент, который Украина будет использовать в случае необходимости

"Фокус Пентагона сейчас – максимально быстро находить оружие, которое нам нужно, и предоставлять его нам через эти программы. Ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который мы, надеюсь, будем применять более активно в случае необходимости, когда мы будем видеть, что завершаются средства из других программ", – сказала дипломат.
По ее словам, тогда будет два варианта развития событий.
"Или мы в этот момент быстро подключаем ленд-лиз, или мы возвращаемся в Конгресс с дополнительными запросами. Вернее, мы обращаемся в администрацию США, а администрация обращается в Конгресс", – объясняет Маркарова.
Она не исключает, что выделенные Конгрессом средства для Украины могут закончиться еще до конца фискального года в США в сентябре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После масштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.
По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отметил 30 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.