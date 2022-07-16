Маркарова: Ленд-лиз – дополнительный инструмент, который Украина будет использовать в случае необходимости

Маркарова: Фокус Пентагона сейчас – максимально быстро находить оружие, которое нам нужно Фото: mof.gov.ua

"Фокус Пентагона сейчас – максимально быстро находить оружие, которое нам нужно, и предоставлять его нам через эти программы. Ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который мы, надеюсь, будем применять более активно в случае необходимости, когда мы будем видеть, что завершаются средства из других программ", – сказала дипломат.

По ее словам, тогда будет два варианта развития событий.

"Или мы в этот момент быстро подключаем ленд-лиз, или мы возвращаемся в Конгресс с дополнительными запросами. Вернее, мы обращаемся в администрацию США, а администрация обращается в Конгресс", – объясняет Маркарова.

Она не исключает, что выделенные Конгрессом средства для Украины могут закончиться еще до конца фискального года в США в сентябре.

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