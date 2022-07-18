Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на фронте – Залужный

По его словам, об этом он рассказал в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли.
"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая", – написал Залужный.
Главнокомандующий ВСУ объяснил, что важным фактором, который способствовал удержанию украинскими военными оборонных рубежей и позиций, является своевременная поставка американских реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, которые "наносят прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива".
"Накануне заседания контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу", – отметил Залужный.
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Залужный регулярно созванивается с Милли и называет его своим наставником. Последний раз о переговорах с генералом он сообщал 14 июля – тогда главнокомандующий ВСУ уведомил собеседника, что украинские военные не допустят попадания западного оружия в руки российских оккупантов.
HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – высокомобильная артиллерийская система на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Украина получила их со снарядами с дальностью до 70 км, но максимальная дальность ракет составляет 300 км.
США передали Украине восемь РСЗО HIMARS, еще четыре предусмотрены новым пакетом военной помощи, который в Вашингтоне одобрили 8 июля. Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.