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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на фронте – Залужный

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Залужный объяснил, что стабилизация на войне произошла после получения американских РСЗО
Залужный объяснил, что стабилизация на войне произошла после получения американских РСЗО
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Ситуация на фронте в Украине сложная, но контролируемая, сообщил 18 июля в Fаcebook главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

По его словам, об этом он рассказал в телефонном разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли.

"Традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая", – написал Залужный.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что важным фактором, который способствовал удержанию украинскими военными оборонных рубежей и позиций, является своевременная поставка американских реактивных систем залпового огня М142 HIMARS, которые "наносят прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива".

"Накануне заседания контактной группы по обороне Украины мы с генералом Милли синхронизировали запросы украинской стороны. Искренне поблагодарил своего коллегу и в его лице Соединенные Штаты и их союзников за помощь в борьбе за свободу", – отметил Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid026M8x6sZL1BSwVqA8fDZHFALck4HpaqjKNy4wHYotLDBudowxbeLURWaGbGwGT8nxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Залужный регулярно созванивается с Милли и называет его своим наставником. Последний раз о переговорах с генералом он сообщал 14 июля – тогда главнокомандующий ВСУ уведомил собеседника, что украинские военные не допустят попадания западного оружия в руки российских оккупантов.

Контекст:

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – высокомобильная артиллерийская система на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Украина получила их со снарядами с дальностью до 70 км, но максимальная дальность ракет составляет 300 км.

США передали Украине восемь РСЗО HIMARS, еще четыре предусмотрены новым пакетом военной помощи, который в Вашингтоне одобрили 8 июля. Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, оружие, война, оборона, РСЗО, артиллерия, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Марк Милли, Валерий Залужный, HIMARS
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