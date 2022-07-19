Рада создала комиссию для контроля за использованием вооружения, предоставленного Украине партнерами – депутат

Депутат от "Евросопейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram добавил, что главой ВСК стал депутат от "Голоса" Рустем Умеров. Комиссия была создана по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Это ответ на попытки российской пропаганды создать иллюзию того, что оружие, уходящее с Запада для Украины, потом продается. Поэтому Рада будет заниматься контролем оружия", - констатировал он.

К заданиям комиссии, как сказано в пояснительной записке, относится подготовка и представление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи, в частности, вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против военной агрессии РФ.

Кроме того, ВСК будет осуществлять сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний по поводу случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.

Деятельность комиссии, как ожидается, станет одной из мер противодействия российской пропаганде, которая внедряет нарративы о якобы "ненадлежащем использовании" вооружения, предоставленного международными партнерами…

"Украина должна доказать всему миру, что процедуры транспортировки, распределения на фронте и использования международной материально-технической помощи прозрачны и лишены коррупционных или других негативных факторов", – отмечается в документе.

В состав ВСК войдут 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно, срок работы комиссии составит один год. Уже через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о выполненной работе.