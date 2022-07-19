Рада создала комиссию для контроля за использованием вооружения, предоставленного Украине партнерами – депутат

Депутат от "Евросопейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram добавил, что главой ВСК стал депутат от "Голоса" Рустем Умеров. Комиссия была создана по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Это ответ на попытки российской пропаганды создать иллюзию того, что оружие, уходящее с Запада для Украины, потом продается. Поэтому Рада будет заниматься контролем оружия", - констатировал он.
К заданиям комиссии, как сказано в пояснительной записке, относится подготовка и представление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи, в частности, вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против военной агрессии РФ.
Кроме того, ВСК будет осуществлять сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний по поводу случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.
Деятельность комиссии, как ожидается, станет одной из мер противодействия российской пропаганде, которая внедряет нарративы о якобы "ненадлежащем использовании" вооружения, предоставленного международными партнерами…
"Украина должна доказать всему миру, что процедуры транспортировки, распределения на фронте и использования международной материально-технической помощи прозрачны и лишены коррупционных или других негативных факторов", – отмечается в документе.
В состав ВСК войдут 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно, срок работы комиссии составит один год. Уже через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о выполненной работе.
11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу Украины, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам. Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.
14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.
Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".
14 июля в ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.
Резников исключил 15 июля в интервью Financial Times, возможность того, что Украина может стать источником контрабанды оружия. В то же время контроль за поставляемым союзниками вооружением планируется усилить, заверил он.