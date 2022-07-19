ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Рада создала комиссию для контроля за использованием вооружения, предоставленного Украине партнерами – депутат

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рада включилась в процесс контроля за использованием вооружения, предоставленного Украине международными партнерами
Рада включилась в процесс контроля за использованием вооружения, предоставленного Украине международными партнерами
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Верховная Рада Украины создала временную специальную комиссию (ВСК) по вопросам мониторинга получения и использования вооружения, предоставленного Украине международными партнерами во время военного положения. Принятие соответствующего проекта постановления №7563 поддержали 314 народных депутатов на пленарном заседании 19 июля, сообщил в Telegram народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат от "Евросопейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram добавил, что главой ВСК стал депутат от "Голоса" Рустем Умеров. Комиссия была создана по предложению главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Это ответ на попытки российской пропаганды создать иллюзию того, что оружие, уходящее с Запада для Украины, потом продается. Поэтому Рада будет заниматься контролем оружия", - констатировал он.

К заданиям комиссии, как сказано в пояснительной записке, относится подготовка и представление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по созданию модели парламентского контроля над использованием международной материально-технической помощи, в частности, вооружения, предоставленного союзниками Украине для борьбы против военной агрессии РФ.

Кроме того, ВСК будет осуществлять сбор и анализ информации для проведения парламентских слушаний по поводу случаев ненадлежащей или нецелевой транспортировки, распределения или использования международной помощи.

Деятельность комиссии, как ожидается, станет одной из мер противодействия российской пропаганде, которая внедряет нарративы о якобы "ненадлежащем использовании" вооружения, предоставленного международными партнерами…

"Украина должна доказать всему миру, что процедуры транспортировки, распределения на фронте и использования международной материально-технической помощи прозрачны и лишены коррупционных или других негативных факторов", – отмечается в документе.

В состав ВСК войдут 15 народных депутатов из всех фракций и групп парламента. Предварительно, срок работы комиссии составит один год. Уже через полгода со дня создания ВСК обязуется предоставить отчет о выполненной работе.

Контекст:

11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу Украины, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.

Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам. Об этом в ходе разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли в ночь на 14 июля заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.

14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.

Страны НАТО солидарны с борьбой Украины против российского вторжения и уверены в том, что правительство страны обеспечивает надлежащее использование и учет оружия и военного оборудования, получаемых от Альянса, заявил представитель НАТО. Похожее заявление 14 июля сделал Государственный департамент США, отметив, что США осуществляют постоянный надзор за предоставленным Украине оружием, в частности за тем, используется ли военная техника по назначению.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра также заявил 14 июля, что не видит признаков того, что поставляемое в Украину оружие попадает "не в те руки".

14 июля в ЕС назвали "ложью и российской пропагандой" заявления о "контрабанде оружия" из Украины.

Резников исключил 15 июля в интервью Financial Times, возможность того, что Украина может стать источником контрабанды оружия. В то же время контроль за поставляемым союзниками вооружением планируется усилить, заверил он.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающемся с тоном ее кожи
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающемся с тоном ее кожи
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (171185)
2
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (52102) G
3
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (35139)
4
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (31995)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (28819)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (25998)
7
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (23593)
8
"Как дети выросли! Гарик – копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой (16837)
 
 
 
 