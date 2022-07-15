Начался обратный отсчет до теракта, в котором будет использовано оружие, захваченное российской армией как трофей – советник министра обороны Украины

"НАТО: "Все в порядке". ЕС: "Все в порядке". США: "Все в порядке". Конгрессвумен: "А вдруг оружие появится в Мексике?" – обобщил он происходящее вокруг этого вопроса.
Копытько пообещал, что Минобороны Украины продолжит разъяснять ситуацию, в том числе на страницах Financial Times.
Советник министра также заявил, что Украина расширит и будет более публично освещать использование программного обеспечения для контроля за оружием – как он уточнил отдельно, речь идет, в частности, о системе LOGFAS, разработанной для поддержки логистического обеспечения НАТО.
"Ситуация нехорошая. Российский нарратив поднялся на высокий уровень. Думаю, начался обратный отсчет до террористической атаки, в которой будет использовано какое-то пехотное оружие, захваченное российской армией как трофей. После чего агенты влияния России заверещат, что "все врут, кроме россиян", – подытожил Копытько.
13 июля Копытько также отмечал, что "в ходе и по итогам любой войны всегда есть проблема попадания на черно-серый рынок части оружия, в первую очередь – стрелкового и компактной взрывчатки (гранат, мин, шашек и т.д.)".
Он подчеркнул, что эти риски всем понятны и все, кто должен, предпринимают в связи с этим определенные меры, в том числе на международном уровне.
"Точно будут какие-то криминальные перестрелки в условном Берлине с участием оружия с нашей войны. Это не сенсация – все, кому положено это осознавать, осознают и принимают меры... Главное – чтобы боец какой-нибудь "Хезболлы" не прострелил что-то из трофейной Panzerhaubitze или М109. Чтобы упредить, очень плотный контроль", – написал он.
Но, считает Копытько, насколько бы прозрачной ни была работа Минобороны Украины и каким бы ни был контроль за оружием, чтобы помешать его поставкам, россияне неизбежно организуют криминальные и террористические провокации.
"Может, даже в ближайшее время, пока тема горячая. Вероятнее, к концу лета – в начале осени, чтобы создать фон для избирательной гонки. Будет новая волна истерик, новые барьеры и торможение", – предупредил советник министра.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.
12 июля в издании Financial Times вышла вызвавшая широкий резонанс статья о якобы существующих на Западе опасениях, что поставленное в Украину оружие может контрабандой попасть на черный рынок Европы. В статье приводилась анонимная цитата одного из западных чиновников о том, что после пересечения вооружениями границы Украины "мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране".
Статья вышла под заголовком "ЕС бьет тревогу из-за контрабанды оружия из Украины", который позднее был изменен на "НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия из Украины", обратил внимание украинский Forbes.
13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.
Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантам, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.
14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.