Начался обратный отсчет до теракта, в котором будет использовано оружие, захваченное российской армией как трофей – советник министра обороны Украины

"НАТО: "Все в порядке". ЕС: "Все в порядке". США: "Все в порядке". Конгрессвумен: "А вдруг оружие появится в Мексике?" – обобщил он происходящее вокруг этого вопроса.

Копытько пообещал, что Минобороны Украины продолжит разъяснять ситуацию, в том числе на страницах Financial Times.

Советник министра также заявил, что Украина расширит и будет более публично освещать использование программного обеспечения для контроля за оружием – как он уточнил отдельно, речь идет, в частности, о системе LOGFAS, разработанной для поддержки логистического обеспечения НАТО.

"Ситуация нехорошая. Российский нарратив поднялся на высокий уровень. Думаю, начался обратный отсчет до террористической атаки, в которой будет использовано какое-то пехотное оружие, захваченное российской армией как трофей. После чего агенты влияния России заверещат, что "все врут, кроме россиян", – подытожил Копытько.

13 июля Копытько также отмечал, что "в ходе и по итогам любой войны всегда есть проблема попадания на черно-серый рынок части оружия, в первую очередь – стрелкового и компактной взрывчатки (гранат, мин, шашек и т.д.)".

Он подчеркнул, что эти риски всем понятны и все, кто должен, предпринимают в связи с этим определенные меры, в том числе на международном уровне.

"Точно будут какие-то криминальные перестрелки в условном Берлине с участием оружия с нашей войны. Это не сенсация – все, кому положено это осознавать, осознают и принимают меры... Главное – чтобы боец какой-нибудь "Хезболлы" не прострелил что-то из трофейной Panzerhaubitze или М109. Чтобы упредить, очень плотный контроль", – написал он.

Но, считает Копытько, насколько бы прозрачной ни была работа Минобороны Украины и каким бы ни был контроль за оружием, чтобы помешать его поставкам, россияне неизбежно организуют криминальные и террористические провокации.

"Может, даже в ближайшее время, пока тема горячая. Вероятнее, к концу лета – в начале осени, чтобы создать фон для избирательной гонки. Будет новая волна истерик, новые барьеры и торможение", – предупредил советник министра.

Война России против Украины. Главное (обновляется)