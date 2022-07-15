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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начался обратный отсчет до теракта, в котором будет использовано оружие, захваченное российской армией как трофей – советник министра обороны Украины

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В Минобороны прокомментировали очередной скандал вокруг поставок оружия Украине
В Минобороны прокомментировали очередной скандал вокруг поставок оружия Украине
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Российский нарратив о якобы недостаточном контроле Украины над оружием от иностранных партнеров широко распространился и может быть использован россиянами для обоснования террористических атак. Об этом заявил в Facebook 15 июля советник министра обороны Украины Алексей Копытько.

"НАТО: "Все в порядке". ЕС: "Все в порядке". США: "Все в порядке". Конгрессвумен: "А вдруг оружие появится в Мексике?" – обобщил он происходящее вокруг этого вопроса.

Копытько пообещал, что Минобороны Украины продолжит разъяснять ситуацию, в том числе на страницах Financial Times.

Советник министра также заявил, что Украина расширит и будет более публично освещать использование программного обеспечения для контроля за оружием – как он уточнил отдельно, речь идет, в частности, о системе LOGFAS, разработанной для поддержки логистического обеспечения НАТО.

"Ситуация нехорошая. Российский нарратив поднялся на высокий уровень. Думаю, начался обратный отсчет до террористической атаки, в которой будет использовано какое-то пехотное оружие, захваченное российской армией как трофей. После чего агенты влияния России заверещат, что "все врут, кроме россиян", – подытожил Копытько.

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid0SB7tmFFuomt9T2TToMFRP49tYmSs3wsdzvtySZq3eeWScg9P2gesBxUJ9KQUnwodl

13 июля Копытько также отмечал, что "в ходе и по итогам любой войны всегда есть проблема попадания на черно-серый рынок части оружия, в первую очередь – стрелкового и компактной взрывчатки (гранат, мин, шашек и т.д.)".

Он подчеркнул, что эти риски всем понятны и все, кто должен, предпринимают в связи с этим определенные меры, в том числе на международном уровне.

"Точно будут какие-то криминальные перестрелки в условном Берлине с участием оружия с нашей войны. Это не сенсация – все, кому положено это осознавать, осознают и принимают меры... Главное – чтобы боец какой-нибудь "Хезболлы" не прострелил что-то из трофейной Panzerhaubitze или М109. Чтобы упредить, очень плотный контроль", – написал он.

Но, считает Копытько, насколько бы прозрачной ни была работа Минобороны Украины и каким бы ни был контроль за оружием, чтобы помешать его поставкам, россияне неизбежно организуют криминальные и террористические провокации.

"Может, даже в ближайшее время, пока тема горячая. Вероятнее, к концу лета – в начале осени, чтобы создать фон для избирательной гонки. Будет новая волна истерик, новые барьеры и торможение", – предупредил советник министра.

https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid023uVSJJkLPVYEdMk3XntkTmiF8YLaduaHUXNE1KcGNhfbT1KK53vcahaqYvkRb4uql

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 июля член Палаты представителей США от Республиканской партии Виктория Спартц в интервью изданию "Европейская правда" заявила, что якобы США не знают, что происходит с их оружием, когда оно пересекает границу, и допустила, что американское вооружение может оказаться в Сирии или в России.

12 июля в издании Financial Times вышла вызвавшая широкий резонанс статья о якобы существующих на Западе опасениях, что поставленное в Украину оружие может контрабандой попасть на черный рынок Европы. В статье приводилась анонимная цитата одного из западных чиновников о том, что после пересечения вооружениями границы Украины "мы ничего не знаем об их местонахождении, понятия не имеем, куда они направляются, где они используются и даже остаются ли они в стране".

Статья вышла под заголовком "ЕС бьет тревогу из-за контрабанды оружия из Украины", который позднее был изменен на "НАТО и ЕС бьют тревогу из-за риска контрабанды оружия из Украины", обратил внимание украинский Forbes.

13 июля координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в комментарии "Голосу Америки" заявил, что в Украине разделяют обеспокоенность по поводу подотчетности и надзора и работают над этим вопросом совместно с американской администрацией. "Но мы должны помнить: как только вооружение оказывается в руках Вооруженных сил Украины – это собственность Украины. Кроме того, мы не диктуем, как они должны использовать каждую единицу оружия на поле боя", – сказал Кирби.

Вооруженные силы Украины не допустят попадания западного оружия к российским оккупантамзаявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. "Я подчеркнул, что украинская сторона четко осознает ответственность за каждую единицу вооружения и не допустит его попадания в руки террористов", – сказал Залужный.

14 июля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предложил Верховной Раде создать специальную комиссию для контроля использования оружия.

Теги: теракт, оружие, Министерство обороны Украины, вооружение, провокации, террористы, военная помощь, контрабанда, Financial Times, война России против Украины, криминал, Виктория Спартц
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