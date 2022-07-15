Палата представителей США приняла оборонный бюджет с $1 млрд помощи Украине

Для вступления в силу закон после Палаты представителей должен быть принят Сенатом Фото: depositphotos.com

"Согласно законопроекту, в рамках Инициативы по обеспечению безопасности будет выделен $1 млрд. Увеличено на $700 млн", – подчеркнула она.

Для вступления в силу закон должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Ожидается, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время, добавила посол.

Законопроект также предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, требующую от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США принять планы по уменьшению зависимости от российской энергетики. Также он ставит перед министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме.

В документе предусмотрено, что генеральный инспектор США должен осуществлять надзор за использованием помощи Украине и отчитываться перед Конгрессом каждые шесть месяцев.

Также он предусматривает ежеквартальные брифинги по усилиям, связанным с пополнением и восстановлением запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами.

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