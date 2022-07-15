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Палата представителей США приняла оборонный бюджет с $1 млрд помощи Украине

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Для вступления в силу закон после Палаты представителей должен быть принят Сенатом
Для вступления в силу закон после Палаты представителей должен быть принят Сенатом
Фото: depositphotos.com

Палата представителей США приняла законопроект об оборонном бюджете США на 2023 финансовый год. Он предусматривает $1 млрд помощи Украине, отмечает в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Согласно законопроекту, в рамках Инициативы по обеспечению безопасности будет выделен $1 млрд. Увеличено на $700 млн", – подчеркнула она.

Для вступления в силу закон должен быть принят Сенатом и подписан президентом США. Ожидается, что Сенат сможет его согласовать в ближайшее время, добавила посол.

Законопроект также предусматривает борьбу с зависимостью от российской энергетики, требующую от всех основных операционных баз в зоне ответственности Европейского командования США принять планы по уменьшению зависимости от российской энергетики. Также он ставит перед министерством обороны США задачу прекратить использование российских энергоносителей в полном объеме.

В документе предусмотрено, что генеральный инспектор США должен осуществлять надзор за использованием помощи Украине и отчитываться перед Конгрессом каждые шесть месяцев.

Также он предусматривает ежеквартальные брифинги по усилиям, связанным с пополнением и восстановлением запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid0VuTv6jPSueAfYg71L6ZnWhwTi1gb5aJQ6YhDwmmzmUJgrZNGWz9xM6r5VmdVNoQql

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли на себя обязательства, связанные с поддержкой Украины.

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Согласно этому документу, президент США сможет разрешить правительству одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы, "затронутым вторжением РФ в Украину", чтобы помочь укрепить их обороноспособность и защитить гражданское население.

По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Военной помощи, которую страны Запада оказывают Украине, пока недостаточно для установления паритета с РФ в тяжелом вооружении, отметил 30 июня секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, война, вооружение, военная помощь, война России против Украины
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