В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, он будет включать HIMARS

Кирби: Украинцы используют HIMARS очень эффективно, чтобы изменить ситуацию на поле боя Фото: EPA

"Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете оружия и оборудования для Украины", – сказал Кирби.

По его словам, это будет уже 16-й пакет помощи.

"Пакет будет включать больше HIMARS, которые украинцы используют очень эффективно, чтобы изменить ситуацию на поле боя", – заявил Кирби.

Также США передадут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

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По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.