В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, он будет включать HIMARS

"Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете оружия и оборудования для Украины", – сказал Кирби.
По его словам, это будет уже 16-й пакет помощи.
"Пакет будет включать больше HIMARS, которые украинцы используют очень эффективно, чтобы изменить ситуацию на поле боя", – заявил Кирби.
Также США передадут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.
8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.