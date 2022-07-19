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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Белом доме анонсировали новый пакет военной помощи для Украины, он будет включать HIMARS

Кирби: Украинцы используют HIMARS очень эффективно, чтобы изменить ситуацию на поле боя
Кирби: Украинцы используют HIMARS очень эффективно, чтобы изменить ситуацию на поле боя
Фото: EPA

США передадут Украине дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге 19 июля, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

"Позже на этой неделе администрация объявит о следующем пакете оружия и оборудования для Украины", – сказал Кирби.

По его словам, это будет уже 16-й пакет помощи.

"Пакет будет включать больше HIMARS, которые украинцы используют очень эффективно, чтобы изменить ситуацию на поле боя", – заявил Кирби.

Также США передадут дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Пентагона на 8 июля, в общей сложности США выделили Украине около $8 млрд помощи в области безопасности с момента прихода к власти администрации Байдена. А с 2014 года США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $9,2 млрд.

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARSТаким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, военная помощь, Белый дом, РСЗО, война России против Украины, Джон Кирби, HIMARS
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