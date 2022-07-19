Резников: Чтобы эффективно сдерживать врага, нам надо минимум 50 систем HIMARS и M270

Резников: Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки Фото: EPA

"Эти системы позволили нам уничтожить около 30 командных пунктов и складов боеприпасов, когда мы начали использовать только восемь систем HIMARS. Насколько я знаю, у нас их будет больше. Это значительно замедлило российское наступление и резко уменьшило интенсивность их артиллерийских обстрелов. Так что это того стоит. Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам надо по крайней мере 50 таких систем, учитывая то, что наш фронт – почти 2500 км, это расстояние между Барселоной и Варшавой", – сказал министр.

Он добавил, что для эффективного контрнаступления Украине понадобится по крайней мере 100 таких систем, которые "смогут изменить правила игры на поле боя".

Резников также сообщил, что российские позиции находятся далеко от украинских и для их поражения нужны системы дальностью больше 100–150 км.

"Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки", – сказал глава Минобороны.

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