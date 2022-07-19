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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Чтобы эффективно сдерживать врага, нам надо минимум 50 систем HIMARS и M270

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Резников: Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки
Резников: Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки
Фото: EPA

Украине нужно минимум 50 реактивных систем залпового огня HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать российские войска. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время дискуссии, организованной Atlantic Council, 19 июля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Эти системы позволили нам уничтожить около 30 командных пунктов и складов боеприпасов, когда мы начали использовать только восемь систем HIMARS. Насколько я знаю, у нас их будет больше. Это значительно замедлило российское наступление и резко уменьшило интенсивность их артиллерийских обстрелов. Так что это того стоит. Мы благодарны нашим партнерам за HIMARS и M270. Чтобы эффективно сдерживать врага, нам надо по крайней мере 50 таких систем, учитывая то, что наш фронт – почти 2500 км, это расстояние между Барселоной и Варшавой", – сказал министр.

Он добавил, что для эффективного контрнаступления Украине понадобится по крайней мере 100 таких систем, которые "смогут изменить правила игры на поле боя".

Резников также сообщил, что российские позиции находятся далеко от украинских и для их поражения нужны системы дальностью больше 100–150 км.

"Системы большой дальности позволили бы нам полностью разрушить логистику и быстро отрезать российских военных от их поддержки", – сказал глава Минобороны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.

8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARSТаким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Алексей Резников, РСЗО, война России против Украины, HIMARS
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