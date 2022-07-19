"Киборг" Костенко рассказал, когда закончится война

"Невозможно ответить на вопрос, когда закончится война, потому что очень много неизвестных. Вопрос в том, что у нас для этого будет: какой человеческий ресурс, какой будет морально-психологическая атмосфера. Впереди зима — как люди смогут, скажем так, перетерпеть. Мы же понимаем, что зима будет сложная, и как люди смогут ее перенести, как мы сможем обеспечить своих людей и теплом, едой, какова будет экономическая ситуация", — отметил Костенко.

Но самое главное, по его мнению то, какое оружие будет у украинской армии для решения военных задач.

"Самое главное: смогут ли партнеры поставить столько оружия, сколько нам нужно. Вы же понимаете, что сейчас, если нам дать еще больше гаубиц, HIMARS, ракет, бьющих на 300 километров, дать летящие на две тысячи километров Tomahawk, то это сразу изменило бы всю войну. Она по-другому бы шла. И можно было бы навязывать свои действия [противнику]. Но если [будет] так, как сейчас, то [война] надолго, с моей точки зрения. Я не могу говорить, насколько, но точно не до конца года", — подчеркнул нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он пояснил, что украинской армии необходимо больше оружия для обеспечения выхода хотя бы на границы, которые были по состоянию до 24 февраля, и только после этого имеет смысл выходить на переговоры.

"Когда вышли [на границы до 24 февраля 2022 года], мы их победили, у нас есть силы и средства, чтобы продолжать, мы можем сказать: "Выходите сами или мы дальше пойдем". Нам нужно брать на некоторых участках инициативу в свои руки. То, что сейчас происходит, – это, в частности, полная инициатива Российской Федерации. Когда они обладают преимуществом сил и средств и пытаются нас продавить. Нам нужно контратаковать, совершать активные действия, нам нужно им навязывать свои действия для того, чтобы они на них как-то реагировали. Нам нужно задавать темп боевых действий. Потому что стать в глухую оборону и просто держать – мы так долго не продержимся. Нам нужно оружие, и нам нужно менять тактику боевых действий", — сказал Костенко.

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