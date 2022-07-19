ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Киборг" Костенко рассказал, когда закончится война

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Костенко: Нам нужно брать на некоторых участках инициативу в свои руки
Костенко: Нам нужно брать на некоторых участках инициативу в свои руки
Фото: Роман Костенко / Facebook

Для победы Украине нужно оружие и изменение тактики боевых действий, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону полковник СБУ, "киборг", народный депутат от "Голоса", который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко.

"Невозможно ответить на вопрос, когда закончится война, потому что очень много неизвестных. Вопрос в том, что у нас для этого будет: какой человеческий ресурс, какой будет морально-психологическая атмосфера. Впереди зима — как люди смогут, скажем так, перетерпеть. Мы же понимаем, что зима будет сложная, и как люди смогут ее перенести, как мы сможем обеспечить своих людей и теплом, едой, какова будет экономическая ситуация", — отметил Костенко.

Но самое главное, по его мнению то, какое оружие будет у украинской армии для решения военных задач.

"Самое главное: смогут ли партнеры поставить столько оружия, сколько нам нужно. Вы же понимаете, что сейчас, если нам дать еще больше гаубиц, HIMARS, ракет, бьющих на 300 километров, дать летящие на две тысячи километров Tomahawk, то это сразу изменило бы всю войну. Она по-другому бы шла. И можно было бы навязывать свои действия [противнику]. Но если [будет] так, как сейчас, то [война] надолго, с моей точки зрения. Я не могу говорить, насколько, но точно не до конца года", — подчеркнул нардеп.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он пояснил, что украинской армии необходимо больше оружия для обеспечения выхода хотя бы на границы, которые были по состоянию до 24 февраля, и только после этого имеет смысл выходить на переговоры.

"Когда вышли [на границы до 24 февраля 2022 года], мы их победили, у нас есть силы и средства, чтобы продолжать, мы можем сказать: "Выходите сами или мы дальше пойдем". Нам нужно брать на некоторых участках инициативу в свои руки. То, что сейчас происходит, – это, в частности, полная инициатива Российской Федерации. Когда они обладают преимуществом сил и средств и пытаются нас продавить. Нам нужно контратаковать, совершать активные действия, нам нужно им навязывать свои действия для того, чтобы они на них как-то реагировали. Нам нужно задавать темп боевых действий. Потому что стать в глухую оборону и просто держать – мы так долго не продержимся. Нам нужно оружие, и нам нужно менять тактику боевых действий", — сказал Костенко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. 

Оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

18 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет оккупированные территории.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, оружие, война, военные, переговоры, война России против Украины, ракеты, интервью, Роман Костенко, нардеп, HIMARS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с тризубцем на голове. Видео
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с тризубцем на голове. Видео
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (171805)
2
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (52825) G
3
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (36811)
4
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (35511)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (31328)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (29322)
7
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (25430)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (24996)
 
 
 
 