Киборг Костенко рассказал, как "просрали" Херсон

"Почему враг так быстро взял Херсон, еще нужно разобраться. На некоторые вопросы я знаю ответы, но не хочу в интервью об этом говорить. Как за шесть-семь часов россияне вошли в Каховку практически без боя? Как они перешли Крымский перешеек? Вопросов очень много, мы будем разбираться и точно найдем ответы и предоставим их общественности", – подчеркнул нардеп.

Он рассказал, что ему о начале вторжения 24 февраля сообщил брат из Херсонской области.

"В 4.50 утра позвонил брат и сказал: "Началось, обстреливают". Через какое-то время я услышал взрывы в Жулянах в Киеве. Мы созвонились с членами комитета и поехали на собрание. На тот момент основным заданием было проголосовать [за] военное положение", – сказал Костенко.

По его словам, он хорошо знает южный регион.

"Я родом из Херсонской области, село Чаривне под Каховкой – оно сейчас оккупировано. Учился я в Одесской области, а в Николаеве служил больше 10 лет. Это моя малая родина, которую я хорошо знаю. Когда увидел, как быстро взяли Херсон, позвонил своему знакомому в высшем руководстве ВСУ и спросил: "Друже, а что на юге"? Он ответил: "По ходу, мы юг просрали", — рассказал Костенко.

Он подчеркнул, что в первые дни события разворачивались стремительно.

"Я узнал, что на юг назначили генерала Дмитрия Марченко (мы с ним вместе и служили, и воевали в донецком аэропорту), сразу позвонил ему, спросил что происходит. Он ответил: "Все сложно". Я сказал, что приеду. Когда приехал, враг уже был непосредственно в городе и мы понимали, что Николаев ждет доля Херсона, а дальше враг пойдет на Одессу. И знаете, можно благодарить кого угодно – Марченко, главу облгосадминистрации Виталия Кима и всех, кто принимал участие в защите Николаева. Реально чудом спасли Николаев, закрепились, заняли оборону, откинули врага на 20 км и дальше держимся", – отметил Костенко.

По его мнению, остановить продвижение российских войск помогли отвага украинских военных и удача.

"Постоянно спрашивал себя, почему так случилось, что они так быстро сюда дошли? Этого не должно было произойти. За шесть часов они дошли до Каховки, оккупировали Херсон и мы встречали врага уже в предместьях Николаева. Там есть полигон, где я проходил стрельбы. На этом полигоне мы уничтожили технику противника, когда они пытались зайти в Николаев. Российские танки уже были возле аэродрома. То, что их так откинули, – это и мастерство военных, и храбрость украинских военных, и военная удача", – отметил Костенко.

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