Киборг Костенко рассказал, как "просрали" Херсон

"Почему враг так быстро взял Херсон, еще нужно разобраться. На некоторые вопросы я знаю ответы, но не хочу в интервью об этом говорить. Как за шесть-семь часов россияне вошли в Каховку практически без боя? Как они перешли Крымский перешеек? Вопросов очень много, мы будем разбираться и точно найдем ответы и предоставим их общественности", – подчеркнул нардеп.
Он рассказал, что ему о начале вторжения 24 февраля сообщил брат из Херсонской области.
"В 4.50 утра позвонил брат и сказал: "Началось, обстреливают". Через какое-то время я услышал взрывы в Жулянах в Киеве. Мы созвонились с членами комитета и поехали на собрание. На тот момент основным заданием было проголосовать [за] военное положение", – сказал Костенко.
По его словам, он хорошо знает южный регион.
"Я родом из Херсонской области, село Чаривне под Каховкой – оно сейчас оккупировано. Учился я в Одесской области, а в Николаеве служил больше 10 лет. Это моя малая родина, которую я хорошо знаю. Когда увидел, как быстро взяли Херсон, позвонил своему знакомому в высшем руководстве ВСУ и спросил: "Друже, а что на юге"? Он ответил: "По ходу, мы юг просрали", — рассказал Костенко.
Он подчеркнул, что в первые дни события разворачивались стремительно.
"Я узнал, что на юг назначили генерала Дмитрия Марченко (мы с ним вместе и служили, и воевали в донецком аэропорту), сразу позвонил ему, спросил что происходит. Он ответил: "Все сложно". Я сказал, что приеду. Когда приехал, враг уже был непосредственно в городе и мы понимали, что Николаев ждет доля Херсона, а дальше враг пойдет на Одессу. И знаете, можно благодарить кого угодно – Марченко, главу облгосадминистрации Виталия Кима и всех, кто принимал участие в защите Николаева. Реально чудом спасли Николаев, закрепились, заняли оборону, откинули врага на 20 км и дальше держимся", – отметил Костенко.
По его мнению, остановить продвижение российских войск помогли отвага украинских военных и удача.
"Постоянно спрашивал себя, почему так случилось, что они так быстро сюда дошли? Этого не должно было произойти. За шесть часов они дошли до Каховки, оккупировали Херсон и мы встречали врага уже в предместьях Николаева. Там есть полигон, где я проходил стрельбы. На этом полигоне мы уничтожили технику противника, когда они пытались зайти в Николаев. Российские танки уже были возле аэродрома. То, что их так откинули, – это и мастерство военных, и храбрость украинских военных, и военная удача", – отметил Костенко.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Каховка была оккупирована в первый день масштабного вторжения российских войск в Украину.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал освобождение Херсона ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня.