Оккупанты покинули здание ОГА в Херсоне, прикрываются пациентами больницы, как живым щитом – Хлань

"Два "правительства" (коллаборантов и оккупантов. – "ГОРДОН") эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность. Но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах", – рассказал он.

Хлань уточнил, что согласно ряду сообщений, российское "правительство ФСБшников" расселилось в обычной больнице, чтобы прикрываться больными людьми, как живым щитом.

По мнению депутата, это свидетельствует о том, что планы оккупантов по проведению "референдума" в Херсонской области провалились. Сегодня уже нет точной информации, что оккупанты продолжают планомерно готовиться, утверждает Хлань.