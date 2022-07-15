Оккупанты покинули здание ОГА в Херсоне, прикрываются пациентами больницы, как живым щитом – Хлань

"Два "правительства" (коллаборантов и оккупантов. – "ГОРДОН") эвакуировались из здания ОГА, хотя в последнее время они там располагались, занимали все кабинеты и вели бурную деятельность. Но последние два дня их уже нет, они где-то расположились в других местах", – рассказал он.
Хлань уточнил, что согласно ряду сообщений, российское "правительство ФСБшников" расселилось в обычной больнице, чтобы прикрываться больными людьми, как живым щитом.
По мнению депутата, это свидетельствует о том, что планы оккупантов по проведению "референдума" в Херсонской области провалились. Сегодня уже нет точной информации, что оккупанты продолжают планомерно готовиться, утверждает Хлань.
После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе "референдум о присоединении к России". По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.