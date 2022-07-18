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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Киборг Костенко: Ядерные державы должны поставить ультиматум: если РФ применит ядерное оружие, в ответ будет однозначно нанесен ядерный удар

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Костенко: Украина удержится, если весь цивилизованный мир будет продолжать поддерживать нас оружием
Костенко: Украина удержится, если весь цивилизованный мир будет продолжать поддерживать нас оружием
Фото: Роман Костенко / Facebook

Украина не сможет симметрично ответить России, если та решится использовать оружие массового поражения, на это должно ответить международное сообщество, такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил полковник СБУ, "киборг", народный депутат, который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко.

"Мы сделаем все для того, чтобы РФ не удалось задуманное в Украине. Это зависит от многих факторов. Первое – готов ли народ сражаться вдолгую. Мы понимаем, что люди устают, уезжают. Второе – какие ресурсы будут предоставляться нашими партнерами, какой будет позиция относительно этой войны у партнеров. Будут ли они понимать, что отдать Украину России – это стратегический проигрыш не только Украины, но и всей Европы и цивилизованного мира. Если партнеры будут считать, что пусть захватывают Украину, потом как-то договоримся, это повторение ошибок 1938–1939 годов, которое приведет к еще большей войне", – отметил Костенко.

По его мнению, нужно как можно скорее наладить производство оружия в Украине.

"С моей точки зрения, мы сможем удержаться, если Европа и весь цивилизованный мир будут поддерживать нас, предоставлять нам оружие и предоставлять возможность развивать свой оборонно-промышленный комплекс. Чтобы мы не просто были зависимы от каких-либо поставок, а могли сами сделать свое вооружение", – подчеркнул нардеп.

Он считает, что ядерные государства должны послать России четкие сигналы о недопустимости применения оружия массового поражения.

"Страны, имеющие ядерное оружие, должны сейчас четко поставить ультиматум: если РФ применит ядерное оружие, будь то тактическое, микротактическое или оперативное, то в ответ будет однозначно нанесен ядерный удар согласно Будапештскому меморандуму. Я считаю, что РФ все же надеется (и мы видим, как об этом говорят их пропагандисты), что у нее в кармане где-то есть козырь против Украины – оружие массового поражения, против которого Украина бессильна. Мы не сможем симметрично на это ответить. На это должен ответить мир. Если Россия будет знать об этом, тогда мы не дадим ей добиться ее целей", – заявил Костенко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце февраля, после открытого вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, включающие ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. Президент США Джо Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Стокгольмский институт исследования проблем мира заявил, что риск применения ядерного оружия достиг пика со времен холодной войны.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, оружие, ядерное оружие, война, вооружение, ультиматум, российская агрессия, война России против Украины, ядерный удар, Роман Костенко
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