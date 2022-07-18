Киборг Костенко: Ядерные державы должны поставить ультиматум: если РФ применит ядерное оружие, в ответ будет однозначно нанесен ядерный удар

"Мы сделаем все для того, чтобы РФ не удалось задуманное в Украине. Это зависит от многих факторов. Первое – готов ли народ сражаться вдолгую. Мы понимаем, что люди устают, уезжают. Второе – какие ресурсы будут предоставляться нашими партнерами, какой будет позиция относительно этой войны у партнеров. Будут ли они понимать, что отдать Украину России – это стратегический проигрыш не только Украины, но и всей Европы и цивилизованного мира. Если партнеры будут считать, что пусть захватывают Украину, потом как-то договоримся, это повторение ошибок 1938–1939 годов, которое приведет к еще большей войне", – отметил Костенко.

По его мнению, нужно как можно скорее наладить производство оружия в Украине.

"С моей точки зрения, мы сможем удержаться, если Европа и весь цивилизованный мир будут поддерживать нас, предоставлять нам оружие и предоставлять возможность развивать свой оборонно-промышленный комплекс. Чтобы мы не просто были зависимы от каких-либо поставок, а могли сами сделать свое вооружение", – подчеркнул нардеп.

Он считает, что ядерные государства должны послать России четкие сигналы о недопустимости применения оружия массового поражения.

"Страны, имеющие ядерное оружие, должны сейчас четко поставить ультиматум: если РФ применит ядерное оружие, будь то тактическое, микротактическое или оперативное, то в ответ будет однозначно нанесен ядерный удар согласно Будапештскому меморандуму. Я считаю, что РФ все же надеется (и мы видим, как об этом говорят их пропагандисты), что у нее в кармане где-то есть козырь против Украины – оружие массового поражения, против которого Украина бессильна. Мы не сможем симметрично на это ответить. На это должен ответить мир. Если Россия будет знать об этом, тогда мы не дадим ей добиться ее целей", – заявил Костенко.

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