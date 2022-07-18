"Киборг" Костенко пояснил, почему Украина должна бомбить российские города: РФ должна бояться

"Конечно, это [бомбить в ответ российские города и уничтожать объекты военной инфраструктуры на территории врага] должно быть нашей стратегией сдерживания. Мы должны развивать свой оборонно-промышленный комплекс, чтобы у нас было оружие сдерживания, которое могло бы наносить удары в глубину до 1–2 тысяч километров. Это достаточная глубина, чтобы уничтожать российские пункты управления, скопления техники, аэродромы, с которых сейчас взлетают стратегические бомбардировщики и пускают по нам ракеты. Нам нужно производить такое оружие, которое способно поражать объекты на вражеской территории", – подчеркнул Костенко.

По его словам, с Россией можно будет договариваться, только когда она будет бояться ответа Украины.

"Я сейчас говорю о сдерживании. Мы не ограничены каким-то актами по дальности наших ракет. Что дало бы нам возможность сдерживать врага? РФ также имеет атомные станции. Я не призываю их бомбить. Мы не должны этого делать. Но мы должны угрожать ее инфраструктурным объектам. Только когда Россия будет бояться, с ней можно будет вести нормальный политический диалог", – отметил нардеп.

Он считает, что у России нет обратного пути и она будет дальше давить на Украину.

"Россия сейчас попала в такую ситуацию, когда не может повернуть назад. Они построили большие планы, но дороги назад у них нет, – они уничтожат себя как международного игрока. Если они дадут заднюю, с ними считаться не будут, поэтому они сделают все, чтобы надавить. Но у нас в сотрудничестве с партнерами есть шанс сделать так, чтобы Россия ничего не достигла и просто выпала из международной игры. Мы все свое освободим, только вопрос времени когда и что. Если мы говорим о планах наступать, уничтожать врага, менять концепцию войны, то нам нужно больше оружия", – отметил Костенко.

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