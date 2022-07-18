ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Киборг Костенко: Россия еще будет пытаться захватить Харьков. Это стратегически и исторически важный для нее город

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Костенко: Нельзя договариваться со страной, которая тебя продавила, сильнее и имеет много ресурсов
Костенко: Нельзя договариваться со страной, которая тебя продавила, сильнее и имеет много ресурсов
Фото: Роман Костенко / Facebook

Когда российские войска займут оборону на Донбассе, они пойдут дальше либо на Харьков, либо на юг. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил полковник СБУ, "киборг", народный депутат, который сейчас обороняет Украину на юге, Роман Костенко.

"Думаю, враг еще будет пытаться захватить Харьков. В настоящее время идет оборона как со стороны ВСУ, так и вооруженных сил РФ. Россияне пытаются локально продвинуться, занять более выгодные для себя позиции. Но это не стратегическое наступление, а локальное. Думаю, они перейдут к наступлению в том месте. Харьков для них стратегически и исторически важный город. Они захотят увлечь его. Не думаю, что это будет прямо завтра, но РФ пришла сюда надолго. Постепенно они будут склонять Украину к переговорам, а затем идти дальше", – поделился Костенко.

Он отметил, что россияне постараются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

"В Украине их цель была показать, насколько сильна российская армия, они хотели показать, как за два дня они захватывают самую большую по территории страну в Европе. И уже с этих позиций вести свою террористическую международную политику и таким образом влиять на всю Европу и энергетически, и военно. Страны в прошлом Варшавского договора помнят, каково это было, и понимают, что могут быть следующими", – считает нардеп.

По его убеждению, с россиянами нельзя идти на переговоры сейчас, когда они захватили столько украинских территорий.

"У россиян не получилось нахрапом взять юг, север и Донбасс. Теперь им нужна победа. Они готовы катком пройтись по Донбассу. А следующей будет битва за юг. Она однозначно будет, только через разные механизмы. Или после продавливания Донбасса РФ позовет за стол переговоров. И, если мы согласимся, это будет стратегическая ошибка. Нельзя договариваться со страной, которая тебя продавила, сильнее и имеет много ресурсов. Это просто оттягивание времени и предоставление возможности врагу перегруппироваться. Или россияне сразу займут оборону на Донбассе и пойдут либо на Харьков, либо на юг. Я не сомневаюсь, что они пойдут дальше, поскольку считают, что потеряли лицо, когда ВСУ остановили их на тех рубежах, где они есть сейчас", – подчеркнул Костенко.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Донецк, СБУ, Украина, Луганск, Харьков, армия, война, Донбасс, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Роман Костенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
"Счастливая малышка", "Вы сияете, миссис Аффлек". Лопес показала первое фото в новом статусе
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
  "В росіян зі сраки дим". Автор хита "Байрактар" посвятил новую песню ракетным системам ВСУ HIMARS. Видео
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Нынешняя Россия неизбежно проиграет". Роднянский рассказал, почему война закончится победой Украины
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
"Скоро испражняться начнут". Гордон ответил пропагандисту, пожаловавшемуся на презрение к россиянам в Европе
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
  "Ощущаю запах испортившегося русского духа – настоящий вкус щей". Клопотенко помыл ноги в кастрюле со щами. Видео
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
Ассоциация семей защитников "Азовстали" объявила сбор детских рисунков для героев, которые возвращаются домой из плена
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"К сожалению, такова правда РФ". Ким показал разницу между российскими и украинскими военными
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Богиня земледелия". 40-летняя Мейхер снялась в топе с прозрачной вставкой в зоне декольте
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
  "Мы будем стоять до последнего. Лично я буду". 23-летняя украинская защитница Татьяна Чубар рассказала, как пошла служить на фронт
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Миссис Аффлек". Лопес свой первый пост в статусе жены подписала новой фамилией
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Выбросить не смогла". Мозговая рассказала о неожиданной находке, напомнившей ей об отце
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
На фронте погиб украинский ведущий Карим Гуламов
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
Квиткова заявила, что выезжает из Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (161698)
2
"Не можу мовчати". Билык переписала слова песни "Мовчати". Теперь она не о любви, а о войне (47225)
3
"Люди из другой реальности", "В данной ситуации выставлять такие фото – странно". Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Лазурном берегу (47113)
4
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (45137) G
5
"Солнышки, мы вас защищаем". Залужный обратился к детям Николаева и подписал марки с кораблем для благотворительного аукциона. Видео (19585)
6
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (17506)
7
Трасс в первом раунде выборов лидера Консервативной партии повторила образ Тэтчер (16529)
8
"Лучшие в мире люди. Держитесь". Защищающий Украину Дикусар показал первое фото после долгого перерыва (14695)
 
 
 
 