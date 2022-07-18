Киборг Костенко: Россия еще будет пытаться захватить Харьков. Это стратегически и исторически важный для нее город

Костенко: Нельзя договариваться со страной, которая тебя продавила, сильнее и имеет много ресурсов Фото: Роман Костенко / Facebook

"Думаю, враг еще будет пытаться захватить Харьков. В настоящее время идет оборона как со стороны ВСУ, так и вооруженных сил РФ. Россияне пытаются локально продвинуться, занять более выгодные для себя позиции. Но это не стратегическое наступление, а локальное. Думаю, они перейдут к наступлению в том месте. Харьков для них стратегически и исторически важный город. Они захотят увлечь его. Не думаю, что это будет прямо завтра, но РФ пришла сюда надолго. Постепенно они будут склонять Украину к переговорам, а затем идти дальше", – поделился Костенко.

Он отметил, что россияне постараются выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

"В Украине их цель была показать, насколько сильна российская армия, они хотели показать, как за два дня они захватывают самую большую по территории страну в Европе. И уже с этих позиций вести свою террористическую международную политику и таким образом влиять на всю Европу и энергетически, и военно. Страны в прошлом Варшавского договора помнят, каково это было, и понимают, что могут быть следующими", – считает нардеп.

По его убеждению, с россиянами нельзя идти на переговоры сейчас, когда они захватили столько украинских территорий.

"У россиян не получилось нахрапом взять юг, север и Донбасс. Теперь им нужна победа. Они готовы катком пройтись по Донбассу. А следующей будет битва за юг. Она однозначно будет, только через разные механизмы. Или после продавливания Донбасса РФ позовет за стол переговоров. И, если мы согласимся, это будет стратегическая ошибка. Нельзя договариваться со страной, которая тебя продавила, сильнее и имеет много ресурсов. Это просто оттягивание времени и предоставление возможности врагу перегруппироваться. Или россияне сразу займут оборону на Донбассе и пойдут либо на Харьков, либо на юг. Я не сомневаюсь, что они пойдут дальше, поскольку считают, что потеряли лицо, когда ВСУ остановили их на тех рубежах, где они есть сейчас", – подчеркнул Костенко.

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