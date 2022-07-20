США и союзники планируют учения для украинских пилотов – СМИ

По данным агентства, Вооруженные силы Украины "стремятся уйти от зависимости от российских самолетов" и правительство ищет возможность приобретения западных истребителей.
Браун сказал, что США "хотят разработать долгосрочный план строительства в Украине собственных ВВС, которые ей понадобятся в будущем", говорится в сообщении.
Он подчеркнул, что будущая подготовка пилотов – это сложный вопрос, который должен учитывать состояние войны и возможность Киева снимать пилотов с боя для прохождения длительных инструктажей.
На вопрос, сколько времени потребуется украинскому летчику для перехода на американский истребитель, Браун отметил, что американский пилот может пройти обучение на новом типе самолета в течение двух-четырех месяцев. По его словам, переход от советской системы будет "немного сложнее.
Reuters обращает внимание, что комментарий Брауна прозвучал через несколько дней после того, как Палата представителей США одобрила поправку к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 год, что позволит выделить $100 млн на обучение украинских пилотов и техническое обслуживание боевых самолетов Соединенных Штатов.
Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.
6 марта госсекретарь США сказал, что союзникам Соединенных Штатов по НАТО "дан зеленый свет" на передачу самолетов Украине.
8 марта Польша заявила, что готова передать все свои МиГ-29 в распоряжение правительства США для дальнейшей передачи Украине. Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса.
10 марта в Пентагоне заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.
США должны найти способ дать Украине истребители и системы ПВО, необходимые в войне с Россией. Об этом 9 июня в интервью Guildhall заявила сенатор Жаклин Роузен. "Необходимо найти новые и креативные способы, чтобы обеспечить Украину истребителями, беспилотниками и средствами ПВО, включая ракеты Stinger", – сказала она.