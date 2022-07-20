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США и союзники планируют учения для украинских пилотов – СМИ

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Пилот может пройти обучение на истребителях США в течение двух-четырех месяцев, говорит Браун
Пилот может пройти обучение на истребителях США в течение двух-четырех месяцев, говорит Браун
Фото: ЕРА

Командование Военно-воздушных сил армии США планирует возможность обучения украинских пилотов. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун, пишет Reuters.

По данным агентства, Вооруженные силы Украины "стремятся уйти от зависимости от российских самолетов" и  правительство ищет возможность приобретения западных истребителей. 

Браун сказал, что США "хотят разработать долгосрочный план строительства в Украине собственных ВВС, которые ей понадобятся в будущем", говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что будущая подготовка пилотов – это сложный вопрос, который должен учитывать состояние войны и возможность Киева снимать пилотов с боя для прохождения длительных инструктажей.

На вопрос, сколько времени потребуется украинскому летчику для перехода на американский истребитель, Браун отметил, что американский пилот может пройти обучение на новом типе самолета в течение двух-четырех месяцев. По его словам, переход от советской системы будет "немного сложнее.

Reuters обращает внимание, что комментарий Брауна прозвучал через несколько дней после того, как Палата представителей США одобрила поправку к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 год, что позволит выделить $100 млн на обучение украинских пилотов и техническое обслуживание боевых самолетов Соединенных Штатов.

Контекст:

Вскоре после вторжения РФ в Украину президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных партнеров, в частности НАТО, закрыть небо над Украиной или предоставить стране средства для защиты воздушного пространства от авианалетов и бомбардировок.

6 марта госсекретарь США сказал, что союзникам Соединенных Штатов по НАТО "дан зеленый свет" на передачу самолетов Украине

8 марта Польша заявила, что готова передать все свои МиГ-29 в распоряжение правительства США для дальнейшей передачи Украине. Однако в Пентагоне такой способ передачи самолетов посчитали необоснованным и отметили, что он вызывает серьезную обеспокоенность у всего Альянса. 

10 марта в Пентагоне заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.

США должны найти способ дать Украине истребители и системы ПВО, необходимые в войне с Россией. Об этом 9 июня в интервью Guildhall заявила сенатор Жаклин  Роузен. "Необходимо найти новые и креативные способы, чтобы обеспечить Украину истребителями, беспилотниками и средствами ПВО, включая ракеты Stinger", – сказала она.

Теги: США, авиация, истребители, ВСУ, ВВС США, война России против Украины, Чарльз Браун
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