США и союзники планируют учения для украинских пилотов – СМИ

Пилот может пройти обучение на истребителях США в течение двух-четырех месяцев, говорит Браун Фото: ЕРА

По данным агентства, Вооруженные силы Украины "стремятся уйти от зависимости от российских самолетов" и правительство ищет возможность приобретения западных истребителей.

Браун сказал, что США "хотят разработать долгосрочный план строительства в Украине собственных ВВС, которые ей понадобятся в будущем", говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что будущая подготовка пилотов – это сложный вопрос, который должен учитывать состояние войны и возможность Киева снимать пилотов с боя для прохождения длительных инструктажей.

На вопрос, сколько времени потребуется украинскому летчику для перехода на американский истребитель, Браун отметил, что американский пилот может пройти обучение на новом типе самолета в течение двух-четырех месяцев. По его словам, переход от советской системы будет "немного сложнее.

Reuters обращает внимание, что комментарий Брауна прозвучал через несколько дней после того, как Палата представителей США одобрила поправку к законопроекту об оборонном бюджете США на 2023 год, что позволит выделить $100 млн на обучение украинских пилотов и техническое обслуживание боевых самолетов Соединенных Штатов.