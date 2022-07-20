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Путин заявил, что если России не вернут турбину для "Северного потока", поставки газа сократятся вдвое

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Путин требует вернуть России турбину для компрессорной станции
Путин требует вернуть России турбину для компрессорной станции
Фото: EPA

Если России не вернут турбину для газопровода "Северный поток", прокачка газа по нему сократится вдвое. Об этом 19 июля, отвечая на вопросы журналистов во время поездки в Тегеран (Иран), заявил президент России Владимир Путин. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, еще один агрегат трубопровода вышел из строя, поэтому без турбины, находящейся в Канаде, "Газпром" сможет перекачивать только 30 млн м³ газа в день.

"Закрыли один маршрут (транзит через Украину. – "ГОРДОН"), второй маршрут (часть газопровода Ямал – Европа. – "ГОРДОН"), поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли", – утверждает Путин.

Контекст:

С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.

С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью остановил поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом.

По данным Reuters, 21 июля Россия планирует возобновить подачу газа в европейские страны, однако ЕС готовится сократить потребление газа, если топлива будет поступать меньше или импорт вовсе прекратится.

Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Северный поток, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Макогон, ЕС
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