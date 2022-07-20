Путин заявил, что если России не вернут турбину для "Северного потока", поставки газа сократятся вдвое

По словам Путина, еще один агрегат трубопровода вышел из строя, поэтому без турбины, находящейся в Канаде, "Газпром" сможет перекачивать только 30 млн м³ газа в день.

"Закрыли один маршрут (транзит через Украину. – "ГОРДОН"), второй маршрут (часть газопровода Ямал – Европа. – "ГОРДОН"), поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли", – утверждает Путин.