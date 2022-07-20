Путин заявил, что если России не вернут турбину для "Северного потока", поставки газа сократятся вдвое

По словам Путина, еще один агрегат трубопровода вышел из строя, поэтому без турбины, находящейся в Канаде, "Газпром" сможет перекачивать только 30 млн м³ газа в день.
"Закрыли один маршрут (транзит через Украину. – "ГОРДОН"), второй маршрут (часть газопровода Ямал – Европа. – "ГОРДОН"), поставили под санкции эти газоперекачивающие станции. "Газпром" готов качать столько, сколько нужно. Они же сами все закрыли", – утверждает Путин.
С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций и сказал, что украинцы никогда его не воспримут.
С 11-го до 21 июля "Газпром" полностью остановил поставки газа в Германию, объяснив это плановым ремонтом.
По данным Reuters, 21 июля Россия планирует возобновить подачу газа в европейские страны, однако ЕС готовится сократить потребление газа, если топлива будет поступать меньше или импорт вовсе прекратится.