ЕС планирует сократить потребление газа на 15% из-за опасений, что Россия прекратит поставки – Bloomberg

Еврокомиссия обнародует постановление, сопровождающее план "Экономия газа для безопасной зимы", цель которого справиться с "потенциальным полным отключением поставок газа со стороны Москвы".

Решение комиссии исходит из того, что, по их мнению, Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток", который закрыт на ремонт с 11-го до 21 июля. Как отметило Bloomberg, принятие постановления даст право комиссии объявить "всесоюзную тревогу".

Мера по сокращению использования газа потребует одобрения со стороны государств-членов, но, как отметило агентство, большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что их правительства уже имеют планы действий в чрезвычайных ситуациях и будут сокращать потребление независимо от решений Еврокомиссии.