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ЕС планирует сократить потребление газа на 15% из-за опасений, что Россия прекратит поставки – Bloomberg

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ЕС предложит странам-членам сократить потребление природного газа
ЕС предложит странам-членам сократить потребление природного газа
Фото: flickr.com

Европейская комиссия предложит странам – членам ЕС добровольно сократить потребление природного газа на 15% со следующего месяца. Об этом говорится в материале Bloomberg, опубликованном 19 июля.

Еврокомиссия обнародует постановление, сопровождающее план "Экономия газа для безопасной зимы", цель которого справиться с "потенциальным полным отключением поставок газа со стороны Москвы". 

Решение комиссии исходит из того, что, по их мнению, Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток", который закрыт на ремонт с 11-го до 21 июля. Как отметило Bloomberg, принятие постановления даст право комиссии объявить "всесоюзную тревогу".

Мера по сокращению использования газа потребует одобрения со стороны государств-членов, но, как отметило агентство, большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что их правительства уже имеют планы действий в чрезвычайных ситуациях и будут сокращать потребление независимо от решений Еврокомиссии.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупал в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.

С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки11 июля российский "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку" из-за проведения ремонтных работ. 21 июля Россия должна возобновить подачу, но объемы поставок топлива сократят, сообщало агентство Reuters.

Теги: Россия, газ, санкции, Еврокомиссия, Северный поток, Европа, российская агрессия, война России против Украины, российский газ, ЕС
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