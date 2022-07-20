ЕС планирует сократить потребление газа на 15% из-за опасений, что Россия прекратит поставки – Bloomberg

Еврокомиссия обнародует постановление, сопровождающее план "Экономия газа для безопасной зимы", цель которого справиться с "потенциальным полным отключением поставок газа со стороны Москвы".
Решение комиссии исходит из того, что, по их мнению, Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу "Северный поток", который закрыт на ремонт с 11-го до 21 июля. Как отметило Bloomberg, принятие постановления даст право комиссии объявить "всесоюзную тревогу".
Мера по сокращению использования газа потребует одобрения со стороны государств-членов, но, как отметило агентство, большая группа стран выступает против обязательных сокращений, утверждая, что их правительства уже имеют планы действий в чрезвычайных ситуациях и будут сокращать потребление независимо от решений Еврокомиссии.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупал в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. 11 июля российский "Газпром" остановил поставки газа по "Северному потоку" из-за проведения ремонтных работ. 21 июля Россия должна возобновить подачу, но объемы поставок топлива сократят, сообщало агентство Reuters.