Сербия, которая полностью зависима от газа из РФ, в 2023 году намерена закупать газ еще и у Азербайджана

Она отметила, что в сентябре следующего года будет завершено строительство интерконнектора Сербия – Болгария и сейчас сербские власти ведут переговоры с Азербайджаном о резервировании газовых мощностей на следующий год.
Агентство сообщило, что на прошлой неделе Греция и Болгария завершили строительство газопровода, который, как они надеются, поможет положить конец зависимости Европы от российского газа. Он будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Стара-Загора в Болгарии и будет связан с другим трубопроводом, по которому идет азербайджанский газ.
Михайлович заявила, что интерконнектор является "самым важным из того, что Сербия делает в настоящее время", когда речь идет о газовой диверсификации. По ее словам, после завершения интерконнектора с Болгарией Сербия также сможет получать сжиженный природный газ из Греции.
После нападения России на Украину 24 февраля Евросоюз ввел против РФ шесть пакетов санкций, последний – в начале июня.
Сербия отказывается вводить санкции против России после полномасштабного вторжения РФ. В МИД Украины выражали разочарование по этому поводу.
12 марта Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников. Сербский политолог Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины".
23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".