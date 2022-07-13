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Сербия, которая полностью зависима от газа из РФ, в 2023 году намерена закупать газ еще и у Азербайджана

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Михайлович заявила, что интерконнектор является "самым важным из того, что Сербия делает в настоящее время"
Михайлович заявила, что интерконнектор является "самым важным из того, что Сербия делает в настоящее время"
Фото: mre.gov.rs

В 2023 году Сербия, которая сейчас полностью зависит от российского газа, планирует закупать газ у Азербайджана. Об этом рассказала вице-премьер-министр – министр горнорудной промышленности и энергетики Зорана Михайлович на энергетической конференции в Сараево 12 июля, пишет Reuters.

Она отметила, что в сентябре следующего года будет завершено строительство интерконнектора Сербия – Болгария и сейчас сербские власти ведут переговоры с Азербайджаном о резервировании газовых мощностей на следующий год.

Агентство сообщило, что на прошлой неделе Греция и Болгария завершили строительство газопровода, который, как они надеются, поможет положить конец зависимости Европы от российского газа. Он будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Стара-Загора в Болгарии и будет связан с другим трубопроводом, по которому идет азербайджанский газ.

Михайлович заявила, что интерконнектор является "самым важным из того, что Сербия делает в настоящее время", когда речь идет о газовой диверсификации. По ее словам, после завершения интерконнектора с Болгарией Сербия также сможет получать сжиженный природный газ из Греции.

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля Евросоюз ввел против РФ шесть пакетов санкций, последний – в начале июня.

Сербия отказывается вводить санкции против России после полномасштабного вторжения РФ. В МИД Украины выражали разочарование по этому поводу.

12 марта Сербия впервые присоединилась к санкциям Евросоюза, введенным в 2014 году против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сообщников. Сербский политолог Игорь Новакович подчеркнул, что "это первый раз, когда Сербия соблюдает санкции ЕС в пользу Украины".

23 мая на ежегодной конференции в Тиране государства Адриатико-ионического региона, в том числе Сербия, приняли декларацию, в которой описали вторжение России в Украину как "незаконное и неоправданное".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Газпром, Россия, газ, Азербайджан, Сербия
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