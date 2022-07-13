Сербия, которая полностью зависима от газа из РФ, в 2023 году намерена закупать газ еще и у Азербайджана

Михайлович заявила, что интерконнектор является "самым важным из того, что Сербия делает в настоящее время" Фото: mre.gov.rs

Она отметила, что в сентябре следующего года будет завершено строительство интерконнектора Сербия – Болгария и сейчас сербские власти ведут переговоры с Азербайджаном о резервировании газовых мощностей на следующий год.

Агентство сообщило, что на прошлой неделе Греция и Болгария завершили строительство газопровода, который, как они надеются, поможет положить конец зависимости Европы от российского газа. Он будет транспортировать газ из северного греческого города Комотини в Стара-Загора в Болгарии и будет связан с другим трубопроводом, по которому идет азербайджанский газ.

Михайлович заявила, что интерконнектор является "самым важным из того, что Сербия делает в настоящее время", когда речь идет о газовой диверсификации. По ее словам, после завершения интерконнектора с Болгарией Сербия также сможет получать сжиженный природный газ из Греции.