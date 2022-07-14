ЕС хочет увеличить поставки газа из Азербайджана – Reuters

Такая инициатива является частью усилий Евросоюза "по сокращению зависимости от российского газа после войны, которую она начала в Украине".

Согласно меморандуму, который может согласовать ЕС, из Азербайджана в страны союза планируется поставлять 200 млрд м³ газа ежегодно до 2027 года. Увеличение объема поставок требует от Азербайджана расширения собственной добычи газа, отметило агентство.

Документ также предусматривает двухсторонние финансирование Трансадриатического газопровода с целью его расширения и модернизации, чтобы в будущем транспортировать газ с "низким содержанием углерода, чтобы сократить выбросы, вызывающие потепление".