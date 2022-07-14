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ЕС хочет увеличить поставки газа из Азербайджана – Reuters

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Страны ЕС хотят "сокращать зависимость от российского газа"
Страны ЕС хотят "сокращать зависимость от российского газа"
Фото: ЕРА

Европейская комиссия предложила странам Европейского союза заключить сделку с Азербайджаном для увеличения импорта природного газа. Об этом 14 июля сообщило агентство Reuters.

Такая инициатива является частью усилий Евросоюза "по сокращению зависимости от российского газа после войны, которую она начала в Украине".

Согласно меморандуму, который может согласовать ЕС, из Азербайджана в страны союза планируется поставлять 200 млрд м³ газа ежегодно до 2027 года. Увеличение объема поставок требует от Азербайджана расширения собственной добычи газа, отметило агентство.

Документ также предусматривает двухсторонние финансирование Трансадриатического газопровода с целью его расширения и модернизации, чтобы в будущем транспортировать газ с "низким содержанием углерода, чтобы сократить выбросы, вызывающие потепление".

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

По данным "Русской службы BBC", до недавнего времени ЕС покупал в России около 40% всего газа. Частично заменить российские нефть и газ ЕС собирается за счет увеличения закупок в других странах, прежде всего в США и на Ближнем Востоке. В планах ЕС потратить дополнительно более €200 млрд, чтобы полностью отказаться от российского ископаемого топлива уже к 2027 году, отмечает СМИ.

14-го и 15 июня российский "Газпром" дважды объявил о снижении объемов прокачки газа в Европу через трубопровод "Северный поток" – с 16 июня до 67 млн м³ в сутки.

Евросоюз разработал план замещения российского газа. Он предусматривает поставки 50 млн м³ сжиженного газа из США или Катара и еще 10 млн м³ газа – по имеющимся трубопроводам. Также Еврокомиссия заявляла, что из-за дефицита российского топлива электростанции стран ЕС будут переходить на уголь.

Теги: Россия, Украина, газ, Азербайджан, Европейская комиссия, газопровод, Евросоюз, российский газ, ЕС
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