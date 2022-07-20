Германия сократила военную поддержку Украины – СМИ

За три недели Украина получила только две поставки из Германии Фото: depositphotos.com

С момента публикации список трижды обновлялся и дополнялся. Журналисты несколько недель документировали обновления списка и выяснили, что Украина получила только две поставки за последние три недели.

В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тыс. сухпайков. Во вторую – 102 небронированные автомашины.

Как отмечают журналисты, последняя значительная поставка оружия из Германии состоялась четыре недели назад: 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. Согласно списку федерального правительства, они были доставлены 28 июня вместе с новыми боеприпасами, 5 тыс. шлемов, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.

До этого правительство Германии уже сокращало объем своей военной поддержки. В период с 30 марта по середину июня в Украину поступали только небольшие устройства – радиостанции, ручные гранаты, части пулеметов, детонирующие шнуры и зажигатели.