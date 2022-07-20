Германия сократила военную поддержку Украины – СМИ

С момента публикации список трижды обновлялся и дополнялся. Журналисты несколько недель документировали обновления списка и выяснили, что Украина получила только две поставки за последние три недели.
В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тыс. сухпайков. Во вторую – 102 небронированные автомашины.
Как отмечают журналисты, последняя значительная поставка оружия из Германии состоялась четыре недели назад: 21 июня в Украину прибыли семь самоходных гаубиц, обещанных Киеву в начале мая. Согласно списку федерального правительства, они были доставлены 28 июня вместе с новыми боеприпасами, 5 тыс. шлемов, оборудованием для защиты от дронов и запасными частями для автомобилей.
До этого правительство Германии уже сокращало объем своей военной поддержки. В период с 30 марта по середину июня в Украину поступали только небольшие устройства – радиостанции, ручные гранаты, части пулеметов, детонирующие шнуры и зажигатели.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия.
После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Немецкий таблоид Bild писал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн, но поставила только 39,9%.
По данным на 12 июля, Украина получила от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты.