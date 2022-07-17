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Зеленский: Украинцы никогда не воспримут решение Канады вернуть турбину "Северного потока". Это вопрос санкций

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Зеленский: Есть достаточно путей для транзита российского газа в Европу
Зеленский: Есть достаточно путей для транзита российского газа в Европу
Фото: EPA

Россия шантажирует Запад, заставляя нарушать введенные против нее санкции. Об этом в видеообращении по итогам 17 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский. Ролик опубликован в YouTube Офиса президента.

"Говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но особо подчеркнул, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что "это вопрос не просто о турбине".

"Это вопрос о соблюдении санкций. Если сейчас будет одно нарушение, то только вопрос времени, когда будут следующие. Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций. Есть достаточно путей для транзита российского газа в Европу. И любая страна должна сохранять принципиальность", – объяснил Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

С 16 июня российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.

Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.

Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС.

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Германия, Канада, санкции, газопровод, Северный поток, ремонт, Владимир Зеленский, шантаж, украинцы, президент, Джастин Трюдо, турбины, премьер-министр, российский газ, нарушение
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