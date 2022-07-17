Зеленский: Украинцы никогда не воспримут решение Канады вернуть турбину "Северного потока". Это вопрос санкций

"Говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Конечно, мы обсудили наше сотрудничество и я поблагодарил его, поблагодарил Канаду за поддержку. Но особо подчеркнул, что украинцы никогда не воспримут решение Канады относительно турбины для "Северного потока", которую решено передать Германии фактически в нарушение санкционного режима", – сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что "это вопрос не просто о турбине".

"Это вопрос о соблюдении санкций. Если сейчас будет одно нарушение, то только вопрос времени, когда будут следующие. Россия специально это делает, шантажируя газом и провоцируя нарушение санкций. Есть достаточно путей для транзита российского газа в Европу. И любая страна должна сохранять принципиальность", – объяснил Зеленский.

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