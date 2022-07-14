Премьер Канады назвал "очень трудным" решение передать Германии турбину для "Северного потока"

Об этом 13 июля заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, его цитирует Reuters.
Трюдо отметил, что "санкции [из-за вторжения России в Украину] направлены против [президента РФ Владимира] Путина и его помощников и не предназначены для причинения вреда союзникам [Канады] и их населению".
Премьер добавил, что Канада будет продолжать "безоговорочно" поддерживать Украину.
Накануне, 12 июля, Всемирный конгресс украинцев подал иск в канадский суд с требованием отменить решение правительства Канады о возвращении в Германию турбины Siemens, ремонт которой российский "Газпром" называл причиной сокращения поставок газа в Европу.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.
Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.