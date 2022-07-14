Премьер Канады назвал "очень трудным" решение передать Германии турбину для "Северного потока"

Трюдо отметил, что санкции против РФ не предназначены для причинения вреда союзникам Канады и их населению Фото: EPA

Об этом 13 июля заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, его цитирует Reuters.

Трюдо отметил, что "санкции [из-за вторжения России в Украину] направлены против [президента РФ Владимира] Путина и его помощников и не предназначены для причинения вреда союзникам [Канады] и их населению".

Премьер добавил, что Канада будет продолжать "безоговорочно" поддерживать Украину.

Накануне, 12 июля, Всемирный конгресс украинцев подал иск в канадский суд с требованием отменить решение правительства Канады о возвращении в Германию турбины Siemens, ремонт которой российский "Газпром" называл причиной сокращения поставок газа в Европу.