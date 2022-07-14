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Премьер Канады назвал "очень трудным" решение передать Германии турбину для "Северного потока"

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Трюдо отметил, что санкции против РФ не предназначены для причинения вреда союзникам Канады и их населению
Трюдо отметил, что санкции против РФ не предназначены для причинения вреда союзникам Канады и их населению
Фото: EPA

Решение о передаче Германии отремонтированной в Канаде турбины для российского газопровода "Северный поток" было "очень трудным".

Об этом 13 июля заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, его цитирует Reuters.

Трюдо отметил, что "санкции [из-за вторжения России в Украину] направлены против [президента РФ Владимира] Путина и его помощников и не предназначены для причинения вреда союзникам [Канады] и их населению".

Премьер добавил, что Канада будет продолжать "безоговорочно" поддерживать Украину.

Накануне, 12 июля, Всемирный конгресс украинцев подал иск в канадский суд с требованием отменить решение правительства Канады о возвращении в Германию турбины Siemens, ремонт которой российский "Газпром" называл причиной сокращения поставок газа в Европу.

Контекст:

С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".

7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.

Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС.

"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, Канада, санкции, Всемирный конгресс украинцев, правительство, газопровод, Северный поток, ремонт, Siemens, война России против Украины, Джастин Трюдо, турбины, премьер-министр, российский газ
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