Канада отремонтирует еще пять турбин для "Северного потока" – СМИ

Собеседники издания рассказали, что министерство внутренних дел Канады предоставило Siemens Energy освобождение от санкций Канады в отношении России на два года.
Это позволяет компании отправлять турбины газопровода "Северный поток", контрольный пакет акций которого принадлежит российскому "Газпрому", на объекты Siemens Canada в Монреале для регулярного ремонта и технического обслуживания.
"Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Косвенный маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции", – отмечают журналисты.
Вместе с тем один из источников подчеркнул, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций в любое время.
Также собеседники журналистов рассказали, что еще одна турбина Siemens, ранее застрявшая в Канаде из-за санкций, уже отправлена в Европу.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.
Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС.