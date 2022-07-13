Канада отремонтирует еще пять турбин для "Северного потока" – СМИ

Собеседники издания рассказали, что министерство внутренних дел Канады предоставило Siemens Energy освобождение от санкций Канады в отношении России на два года.

Это позволяет компании отправлять турбины газопровода "Северный поток", контрольный пакет акций которого принадлежит российскому "Газпрому", на объекты Siemens Canada в Монреале для регулярного ремонта и технического обслуживания.

"Siemens Canada отправит турбинное оборудование в Германию, правительство которой затем передаст его России. Косвенный маршрут возвращения может позволить Канаде заявить, что она не нарушила свои санкции", – отмечают журналисты.

Вместе с тем один из источников подчеркнул, что договоренность с Siemens позволяет правительству Канады отозвать разрешение на снятие санкций в любое время.

Также собеседники журналистов рассказали, что еще одна турбина Siemens, ранее застрявшая в Канаде из-за санкций, уже отправлена в Европу.