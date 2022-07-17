Возврат турбины для "Северного потока". Канадских министров вызвали в парламент для разъяснений

Во время пятничной встречи комитет решил вызвать министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, чтобы они объяснили, почему правительство решило отказаться от санкций в отношении России и вернуть турбину в Германию. Министров просят явиться к 22 июля.

Комитет также хочет заслушать посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабину Спарвассер и посла ЕС Мелиту Габрич, а также Украинско-канадский конгресс.