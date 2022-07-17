Возврат турбины для "Северного потока". Канадских министров вызвали в парламент для разъяснений

Во время пятничной встречи комитет решил вызвать министра иностранных дел Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона, чтобы они объяснили, почему правительство решило отказаться от санкций в отношении России и вернуть турбину в Германию. Министров просят явиться к 22 июля.
Комитет также хочет заслушать посла Украины Юлию Ковалив, посла Германии Сабину Спарвассер и посла ЕС Мелиту Габрич, а также Украинско-канадский конгресс.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.
Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки в ЕС.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветвями в октябре 2012 года.