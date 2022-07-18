"Газпром" объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу через "Северный поток"

"Газпром" утверждает, что не может выполнить обязательства по поставкам из-за не зависящих от него "чрезвычайных" обстоятельств Фото: ЕРА

Агентство ознакомилось с уведомлением, датированным 14 июля. В нем говорится, что "Газпром" не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за не зависящих от него "чрезвычайных" обстоятельств, пишет Reuters.

Российская компания не дала комментариев по этому вопросу.

Авторы сообщения предполагают, что происходящее приведет к очередному витку эскалации напряженности между Россией и Западом из-за российского вторжения в Украину.

Газопровод "Северный поток" 11 июля был закрыт для проведения плановых профилактических работ. Остановке газопровода предшествовало резкое снижение объемов прокачки по нему газа со стороны России – до 40% от проектной мощности.