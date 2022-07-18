"Газпром" объявил форс-мажор по поставкам газа в Европу через "Северный поток"

Агентство ознакомилось с уведомлением, датированным 14 июля. В нем говорится, что "Газпром" не может выполнить свои обязательства по поставкам из-за не зависящих от него "чрезвычайных" обстоятельств, пишет Reuters.
Российская компания не дала комментариев по этому вопросу.
Авторы сообщения предполагают, что происходящее приведет к очередному витку эскалации напряженности между Россией и Западом из-за российского вторжения в Украину.
Газопровод "Северный поток" 11 июля был закрыт для проведения плановых профилактических работ. Остановке газопровода предшествовало резкое снижение объемов прокачки по нему газа со стороны России – до 40% от проектной мощности.
С 16 июня 2022 года российский "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" до 67 млн м³ в сутки. Он объяснил это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей".
7 июля министр экономики Германии Роберт Хабек попросил Канаду как можно скорее вернуть турбину, находящуюся на ремонте. 9 июля правительство Канады удовлетворило просьбу Германии. Это решение поддержали США и страны ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал решение недопустимым исключением из санкций.
Генеральный директор компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон объяснил, что для наращивания объемов поставок газа в Европу у РФ есть все возможности. По его словам, даже после возвращения турбины "Газпром" найдет повод и далее сокращать поставки газа в ЕС.