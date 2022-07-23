Зеленский о Путине: Он пришел сюда, не разговаривая, убил людей, переселил 12 млн, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры

Об этом президент Украины рассказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля.

Путин во время визита в Иран заявил 20 июля, что якобы отвел оккупационные войска от Киева ради "создания условий" для проведения переговоров с президентом Украины.

По словам Зеленского, "он [Путин] пришел сюда [в Украину], не разговаривая, убил людей, переселил 12 млн, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры".

Президент отметил, что россияне убивают людей, разрушают города, а потом говорят: "Давайте договариваться". "С кем они могут говорить? С камнями? Они покрыты кровью, и эту кровь невозможно смыть. Мы не позволим им смыть это", – заверил Зеленский.

Он добавил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией – "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

Украина предпочла бы провести деоккупацию невоенным путем, чтобы сохранить жизни людей, но "имеет дело с теми, с кем имеет", указал Зеленский.

Пока им "не разобьют лицо – они ничего не поймут", резюмировал президент.

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