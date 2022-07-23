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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о Путине: Он пришел сюда, не разговаривая, убил людей, переселил 12 млн, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры

Зеленский: Россияне убивают людей, разрушают города, а потом говорят: "Давайте договариваться"
Зеленский: Россияне убивают людей, разрушают города, а потом говорят: "Давайте договариваться"
Фото: president.gov.ua

Украина пыталась найти дипломатическое решение конфликта с Россией до ее полномасштабного вторжения 24 февраля, но в течение трех лет президент РФ Владимир Путин не отвечал даже на телефонные звонки главы Украинского государства Владимира Зеленского.

Об этом президент Украины рассказал в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля.

Путин во время визита в Иран заявил 20 июля, что якобы отвел оккупационные войска от Киева ради "создания условий" для проведения переговоров с президентом Украины. 

По словам Зеленского, "он [Путин] пришел сюда [в Украину], не разговаривая, убил людей, переселил 12 млн, а теперь говорит, что Украина не хочет вести переговоры".

Президент отметил, что россияне убивают людей, разрушают города, а потом говорят: "Давайте договариваться". "С кем они могут говорить? С камнями? Они покрыты кровью, и эту кровь невозможно смыть. Мы не позволим им смыть это", – заверил Зеленский.

Он добавил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией – "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

Украина предпочла бы провести деоккупацию невоенным путем, чтобы сохранить жизни людей, но "имеет дело с теми, с кем имеет", указал Зеленский.

Пока им "не разобьют лицо – они ничего не поймут", резюмировал президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". На этом этапе российское руководство отрицало, что захват и оккупация украинских территорий является одной из задач "спецоперации" РФ.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 20 июля, что по мере того, как Запад "накачивает Украину" все более дальнобойным оружием, "географические задачи "спецоперации" будут расширяться. По словам Лаврова, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу для территории России и тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".

"Признания министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров", – отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, захват, оккупация, переговоры, вторжение, Владимир Зеленский, украинцы, война России против Украины, президент, интервью, кровь, деоккупация
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