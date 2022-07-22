Зеленский: Путин, как питон, разинул пасть, думая, что мы кролик, которого он проглотит. Теперь он рискует лопнуть

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, "Путин, как питон, разинул пасть, думая, что мы кролик, которого он проглотит, но мы оказались совсем не кроликом, и теперь он рискует лопнуть".
Зеленский отметил, что поставки оружия Украине от США и западных партнеров, в частности РСЗО HIMARS и 155-мм гаубиц, помогли сдержать наступление России на Донбассе, а также стабилизировать там ситуацию.
Президент рассказал, что оккупанты ежедневно выпускали 12 тыс. артснарядов против 1–2 тыс. снарядов со стороны ВСУ. Теперь ситуация изменилась – Украина может выпускать около 6 тыс. снарядов в день, а Россия начинает ощущать нехватку боеприпасов и войск, подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. Он также считает, что "если мощное оружие будет поступать от наших партнеров вовремя и если удача и Бог будут на нашей стороне", то Украина сможет до конца этого года завершить боевые действия и начать переговоры с РФ.