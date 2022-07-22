Зеленский: Путин, как питон, разинул пасть, думая, что мы кролик, которого он проглотит. Теперь он рискует лопнуть

Об этом в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, "Путин, как питон, разинул пасть, думая, что мы кролик, которого он проглотит, но мы оказались совсем не кроликом, и теперь он рискует лопнуть".

Зеленский отметил, что поставки оружия Украине от США и западных партнеров, в частности РСЗО HIMARS и 155-мм гаубиц, помогли сдержать наступление России на Донбассе, а также стабилизировать там ситуацию.

Президент рассказал, что оккупанты ежедневно выпускали 12 тыс. артснарядов против 1–2 тыс. снарядов со стороны ВСУ. Теперь ситуация изменилась – Украина может выпускать около 6 тыс. снарядов в день, а Россия начинает ощущать нехватку боеприпасов и войск, подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)