Зеленский о России: Это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Потом отдохнет и сожрет еще две области

Такое мнение в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля, выразил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Иран заявил 20 июля, что якобы отвел оккупационные войска от Киева ради "создания условий" для проведения переговоров с Зеленским.
По словам президента Украины, Россия – "это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: давайте заморозим конфликт". Потом, продолжил Зеленский, "он отдохнет два-три года, сожрет еще две области и опять скажет: давайте заморозим конфликт".
И "так будет продолжать дальше и дальше", на 100% уверен президент Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал Зеленский.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. 8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступление на запорожском направлении. Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 5 июля, ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов.
13 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.
Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.