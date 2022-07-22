Зеленский о России: Это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Потом отдохнет и сожрет еще две области

Россия не откажется от претензий на бывшие советские республики, считает Зеленский Фото: president.gov.ua

Такое мнение в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Иран заявил 20 июля, что якобы отвел оккупационные войска от Киева ради "создания условий" для проведения переговоров с Зеленским.

По словам президента Украины, Россия – "это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: давайте заморозим конфликт". Потом, продолжил Зеленский, "он отдохнет два-три года, сожрет еще две области и опять скажет: давайте заморозим конфликт".

И "так будет продолжать дальше и дальше", на 100% уверен президент Украины.

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