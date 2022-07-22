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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский о России: Это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: давайте заморозим конфликт. Потом отдохнет и сожрет еще две области

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Россия не откажется от претензий на бывшие советские республики, считает Зеленский
Россия не откажется от претензий на бывшие советские республики, считает Зеленский
Фото: president.gov.ua

"Замораживание" войны с Россией означает паузу, которая даст ей передышку, но РФ не воспользуются этой паузой, чтобы изменить свою геополитику или отказаться от претензий на бывшие советские республики.

Такое мнение в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 22 июля, выразил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Иран заявил 20 июля, что якобы отвел оккупационные войска от Киева ради "создания условий" для проведения переговоров с Зеленским.

По словам президента Украины, Россия – "это кашалот, который сожрал две области и теперь говорит: давайте заморозим конфликт". Потом, продолжил Зеленский, "он отдохнет два-три года, сожрет еще две области и опять скажет: давайте заморозим конфликт".

И "так будет продолжать дальше и дальше", на 100% уверен президент Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал Зеленский.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. 8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступление на запорожском направлении. Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 5 июля, ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов.

13 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.

Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, переговоры, агрессия, нападение, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, интервью
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