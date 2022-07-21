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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия скоро исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу – глава МІ6

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Мур: Россиянам придется как-то приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар
Мур: Россиянам придется как-то приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар
Фото: ЕРА

Глава британской внешней разведки МI6 Ричард Мур считает, что в ближайшее время Россия исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет определенную оперативную паузу.

Об этом он заявил 21 июля на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо (США), трансляция велась в YouTube Института Аспена.

"Я думаю, что они скоро исчерпают свой потенциал. По нашим оценкам, в ближайшие несколько недель россиянам будет все труднее поставлять живую силу и материалы. Им придется как-то приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар", – сказал Мур.

Он отметил, что Россия за период полномасштабного вторжения добилась лишь незначительного прогресса.

"Российские силы добились некоторого постепенного прогресса за последние недели и месяцы, но это ничтожные объемы. Речь идет о продвижении на небольшое количество километров. Когда они берут город, от него ничего не остается... он уничтожается, и поэтому я думаю, что они скоро выдохнутся", – подчеркнул глава британской разведки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 21 июля, Россия за период полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, потеряла 38 850 военных, более 1,7 тыс. танков, 3,9 тыс. бронемашин, сотни самолетов и вертолетов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Украина, Великобритания, разведка, война России против Украины, MI6, потери России, Ричард Мур
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