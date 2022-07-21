Россия скоро исчерпает свой потенциал в Украине и возьмет оперативную паузу – глава МІ6

Об этом он заявил 21 июля на Аспенском форуме по безопасности в Колорадо (США), трансляция велась в YouTube Института Аспена.

"Я думаю, что они скоро исчерпают свой потенциал. По нашим оценкам, в ближайшие несколько недель россиянам будет все труднее поставлять живую силу и материалы. Им придется как-то приостановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар", – сказал Мур.

Он отметил, что Россия за период полномасштабного вторжения добилась лишь незначительного прогресса.

"Российские силы добились некоторого постепенного прогресса за последние недели и месяцы, но это ничтожные объемы. Речь идет о продвижении на небольшое количество километров. Когда они берут город, от него ничего не остается... он уничтожается, и поэтому я думаю, что они скоро выдохнутся", – подчеркнул глава британской разведки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)