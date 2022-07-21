Украинские военные за сутки уничтожили 100 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на славянском направлении", – говорится в сообщении.

За сутки ВСУ ликвидировали около 100 российских захватчиков.

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