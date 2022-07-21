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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 100 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери ВСУ нанесли противнику на славянском направлении
Наибольшие потери ВСУ нанесли противнику на славянском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 38 850 российских оккупантов. Об этом 21 июля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

За сутки ВСУ ликвидировали около 100 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 1704 (+4);
  • боевые бронированные машины – 3912 (+7);
  • артиллерийские системы – 859 (+3);
  • РСЗО – 251 (+1);
  • средства ПВО – 113;
  • самолеты – 221;
  • вертолеты – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7);
  • крылатые ракеты – 167;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2781 (+6);
  • специальная техника – 72 (+2).

"Наибольшие потери противник понес на славянском направлении", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02SLQQstzJAamLSbaQd4GeBTsFw8dgbowr6LFAzqxGP4JmpmrjMtRoPpBnwEdqG6Hol

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, потери России
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