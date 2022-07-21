Украинские военные за сутки уничтожили 100 российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За сутки ВСУ ликвидировали около 100 российских захватчиков.
Другие потери противника составили:
- танки – 1704 (+4);
- боевые бронированные машины – 3912 (+7);
- артиллерийские системы – 859 (+3);
- РСЗО – 251 (+1);
- средства ПВО – 113;
- самолеты – 221;
- вертолеты – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 710 (+7);
- крылатые ракеты – 167;
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 2781 (+6);
- специальная техника – 72 (+2).
"Наибольшие потери противник понес на славянском направлении", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.