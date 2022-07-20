В Харьковской области из-за обстрелов оккупантов уничтожено более 130 га посевов зерновых – ГСЧС

"Сегодня около 13.00 враг ударил по полям со спелой пшеницей на корню в Золочевской общине. В результате обстрела загорелись сразу два поля. Общая площадь двух пожаров составила 60 га", – говорится в сообщении.
Отмечается, что, несмотря на угрозу новых обстрелов, спасатели совместно с земледельцами около 14.55 ликвидировали последний очаг горения пшеницы.
"Благодаря работе спасателей и аграриев около 66 га пшеницы удалось спасти", – подчеркнули в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Всего в регионе врагом уже уничтожено более 130 га посевов зерновых, резюмировали в Госслужбе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 1 июля российские войска контролируют около 22% сельскохозяйственных угодий Украины. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки NASA Harvest, сообщает NASA Earth Observatory. На этих территориях выращивают озимые культуры, такие как пшеница, рожь и ячмень.
В ходе боевых действий оккупанты регулярно обстреливают поля с урожаем, вследствие чего происходят пожары. Так, 4 июля сгорело 90 га озимого ячменя в Днепропетровской области, сообщал глава облсовета Николай Лукашук, а 6 июля сгорели поля с урожаем в Николаевской области.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.