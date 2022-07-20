В Харьковской области из-за обстрелов оккупантов уничтожено более 130 га посевов зерновых – ГСЧС

Оккупанты уничтожают урожай в Украине, отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Сегодня около 13.00 враг ударил по полям со спелой пшеницей на корню в Золочевской общине. В результате обстрела загорелись сразу два поля. Общая площадь двух пожаров составила 60 га", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на угрозу новых обстрелов, спасатели совместно с земледельцами около 14.55 ликвидировали последний очаг горения пшеницы.

"Благодаря работе спасателей и аграриев около 66 га пшеницы удалось спасти", – подчеркнули в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Всего в регионе врагом уже уничтожено более 130 га посевов зерновых, резюмировали в Госслужбе.

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