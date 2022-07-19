В Харьковской области за сутки оккупанты ранили пятерых мирных жителей, пожилой мужчина погиб

Мирное население Харьковской области продолжает подвергаться постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"К сожалению, 75-летний мужчина из-за полученных травм в результате обстрела в Харьковском районе погиб", – написал он.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли два пожара на полях пшеницы.

В Харьковском районе в результате обстрелов случился сильный пожар в медицинском заведении. Из-за постоянных массированных обстрелов пожарным пришлось дважды уезжать с места пожара, потушить его удалось только с третьей попытки.

Ночью россияне обстреляли село Коробочкино, ранним утром оккупанты нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка. Повреждены частные домовладения, произошли пожары.

Также враг обстреливал села Мосьпаново и Циркуны, были ранены три человека.

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