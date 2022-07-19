ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки оккупанты ранили пятерых мирных жителей, пожилой мужчина погиб

Мирное население Харьковской области продолжает подвергаться постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов
Мирное население Харьковской области продолжает подвергаться постоянным обстрелам со стороны российских оккупантов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В течение суток в Харьковской области с ранениями после российских обстрелов госпитализировали пять мирных жителей: двоих – в Харьковском районе, троих – в Чугуевском. Об этом сообщил утром в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, 75-летний мужчина из-за полученных травм в результате обстрела в Харьковском районе погиб", – написал он. 

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли два пожара на полях пшеницы.

В Харьковском районе в результате обстрелов случился сильный пожар в медицинском заведении. Из-за постоянных массированных обстрелов пожарным пришлось дважды уезжать с места пожара, потушить его удалось только с третьей попытки.

Ночью россияне обстреляли село Коробочкино, ранним утром оккупанты нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка. Повреждены частные домовладения, произошли пожары.

Также враг обстреливал села Мосьпаново и Циркуны, были ранены три человека.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: пожар, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, ранение, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающемся с тоном ее кожи
"Рапунцель". Кардашян с волосами до ягодиц снялась в облегающем комбинезоне, сливающемся с тоном ее кожи
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
"Все буде добре, Оля". Полякова анонсировала релиз нового трека на украинском языке. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (171185)
2
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (52102) G
3
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (35139)
4
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (31995)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (28819)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (25998)
7
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (23593)
8
"Как дети выросли! Гарик – копия Максим". В сети комментируют видео Галкина с участием его детей и Пугачевой (16837)
 
 
 
 