В Харьковской области за сутки оккупанты ранили пятерых мирных жителей, пожилой мужчина погиб

"К сожалению, 75-летний мужчина из-за полученных травм в результате обстрела в Харьковском районе погиб", – написал он.
За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли два пожара на полях пшеницы.
В Харьковском районе в результате обстрелов случился сильный пожар в медицинском заведении. Из-за постоянных массированных обстрелов пожарным пришлось дважды уезжать с места пожара, потушить его удалось только с третьей попытки.
Ночью россияне обстреляли село Коробочкино, ранним утром оккупанты нанесли ракетный удар по селу Клугино-Башкировка. Повреждены частные домовладения, произошли пожары.
Также враг обстреливал села Мосьпаново и Циркуны, были ранены три человека.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.