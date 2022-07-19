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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С оккупированных территорий Харьковской области 18 июля эвакуировали больше 900 человек, четверть из них – дети

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Среди эвакуированных 216 детей
Среди эвакуированных – 216 детей
Фото: Сергей Козлов / 2day.kh.ua

18 июля была проведена массовая эвакуация жителей с временно оккупированных территорий Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня удалось провести очередную эвакуацию с временно оккупированных территорий Харьковской области: 943 мирных жителя, из них – 216 детей... Все эвакуированные уже в безопасных местах и под украинскими флагами. Каждому предоставили всю необходимую помощь", – написал Синегубов.

Он поблагодарил все службы, задействованные в эвакуации, и десятки волонтеров за четкую координацию действий и работу на результат.

"Несмотря на то, что это очень хлопотный и не всегда безопасный процесс", – добавил глава ОВА.

Эвакуацию проводили харьковские волонтеры организаций Eventroom, Kharkiv Help, Help me Kharkiv, "Несокрушимый Харьков" и ETOC при поддержке чешской инициативы Helping to leave, а также Красного Креста Украины, пишет издание Kharkiv Today.

"Все прошло хорошо, спокойно, погода благоприятная. Никаких нюансов не было", – рассказали организаторы эвакуации. В то же время волонтеры отметили, что из-за нехватки машин им сейчас приходится делать больше выездов. "Три-четыре колеса за одну эвакуацию теряем из-за обломков, "прилетов", в ремонте нуждаются подвески", – рассказали они.

С 30 мая по 11 июля эти организации помогли выехать из захваченных общин более 8 тыс. людей, сообщал "Укринформ".

Желающие выехать из оккупированных Купянска, Изюма, Волчанска и других сел и поселков могут получить информацию в Telegram-боте "Допомагаємо виїхати", пишет Kharkiv Today. Но официальных "зеленых" коридоров для эвакуации в регионе сейчас нет.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

Теги: Харьковская область, эвакуация, волонтеры, дети, Олег Синегубов
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