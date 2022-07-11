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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эвакуация из Херсонской области возможна только по “большому кругу” – Ким

Оккупанты не выпускают частные автомобили для эвакуации на подконтрольную Украине территорию
Оккупанты не выпускают частные автомобили для эвакуации на подконтрольную Украине территорию
Фото: ЕРА

У жителей оккупированной Херсонской области нет возможности напрямую эвакуироваться на подконтрольные Украине территории. Об этом 11 июля в эфире телемарафона заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Интервью с Кимом опубликовано в YouTube телеканала "Рада".

“Враг не выпускает из Херсона никого, даже за гуманитарной помощью. Люди могут эвакуироваться только по “большому кругу“. Напрямую это не происходит, потому что враг не выпускает частные автомобили с оккупированной территории“, – сказал Ким.

Как заявляла в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, уехать из Херсонской области можно только через оккупированный Крым и дальше через территорию России в страны ЕС.

Она подчеркнула, что эвакуироваться нужно потому, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление на юге страны, и “очень-очень трудно потом будет открыть гуманитарный коридор“.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. 

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять бывший СБУшник Александр Кобец. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.

Украинские власти призывают граждан покидать Херсон, поскольку готовится контрнаступление ВСУ.

Теги: Херсон, Николаев, оккупация, агрессия, эвакуация, Ирина Верещук, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Виталий Ким
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