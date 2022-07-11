Эвакуация из Херсонской области возможна только по “большому кругу” – Ким

“Враг не выпускает из Херсона никого, даже за гуманитарной помощью. Люди могут эвакуироваться только по “большому кругу“. Напрямую это не происходит, потому что враг не выпускает частные автомобили с оккупированной территории“, – сказал Ким.

Как заявляла в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, уехать из Херсонской области можно только через оккупированный Крым и дальше через территорию России в страны ЕС.

Она подчеркнула, что эвакуироваться нужно потому, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление на юге страны, и “очень-очень трудно потом будет открыть гуманитарный коридор“.