Эвакуация из Херсонской области возможна только по “большому кругу” – Ким

“Враг не выпускает из Херсона никого, даже за гуманитарной помощью. Люди могут эвакуироваться только по “большому кругу“. Напрямую это не происходит, потому что враг не выпускает частные автомобили с оккупированной территории“, – сказал Ким.
Как заявляла в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, уехать из Херсонской области можно только через оккупированный Крым и дальше через территорию России в страны ЕС.
Она подчеркнула, что эвакуироваться нужно потому, что Вооруженные силы Украины готовят контрнаступление на юге страны, и “очень-очень трудно потом будет открыть гуманитарный коридор“.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
16 марта оккупанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок", в состав которого вошли местные пророссийские политики и коллаборанты. 26 апреля россияне представили новых "председателей" Херсонской областной и городской администраций. Должность "мэра" согласился занять бывший СБУшник Александр Кобец. "Главой области" стал экс-мэр, депутат горсовета Владимир Сальдо.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге. По данным Генштаба ВСУ на 31 мая, в южной части Украины российские оккупанты сосредоточились на обороне захваченных позиций. 8 июня в британской разведке заявили, что ВСУ провели успешные контратаки в Херсонской области.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называет ключевой целью ВСУ на юге.
Украинские власти призывают граждан покидать Херсон, поскольку готовится контрнаступление ВСУ.