Украинские разведчики уничтожили ДРГ морской пехоты РФ в Харьковской области и захватили командира взвода – ГУР

"В результате огневого поражения 36 оккупантов были уничтожены. Многие рашисты получили ранения разной степени тяжести. Позднее "Кедр" вместе с подразделениями местной ТрО и Национальной гвардии... заставил врага отойти с позиций, несмотря на значительное численное преимущество противника", – говорится в сообщении.

В результате операции, по данным ГУР, были добыты многочисленные трофеи и взят в плен раненый командир взвода вражеской ДРГ. Им оказался 33-летний уроженец Запорожской области Станислав Трутнев.

"Это военнослужащий 140-го отряда специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Северного флота ВМФ РФ (в/ч 69068, Видяево, Мурманской области). Три года назад был откомандирован в группировку вооруженных сил РФ в Сирии", – сообщает ГУР.

Пленному оказали первичную медицинскую помощь на поле боя, сейчас он находится в одном из украинских медицинских учреждений.

На видео, опубликованном ГУР, есть запись с Трутневым из больничной палаты, на которой он говорит, что его группа заходила в Украину через Белгород. "Основная задача была взять высоту. В первые же дни потеряли... да почти всех потеряли. В основном были потери из-за того, что люди уходили сами", – рассказал он.

Более полную версию видео с Трутневым опубликовал в Telegram военный журналист, корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко. На нем командир взвода рассказывает, как проходил бой, говорит, что он был ранен в грудь, скатился на дно оврага и около 1,5 суток выбирался оттуда. Его нашли украинские военные и оказали помощь.

"Я не поддерживаю эту войну. Я не понимаю, почему мы здесь. Я не встретил ни одного нациста", – заявил Трутнев. На видео он обратился к матери и пообещал, что, когда вернется домой, "завяжет с военной службой" и попробует вернуться на работу водолазом.

Война России против Украины. Главное (обновляется)