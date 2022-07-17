В Харьковской области жертвами российской агрессии стали 959 мирных жителей – полиция

По его данным, 47 погибших в регионе – это дети.
Болвинов рассказал, что после обстрелов оккупантами мирного населения Харьковской области полиция зарегистрировала 855 уголовных производств.
В полиции объяснили, что "работает слаженное сотрудничество" их ведомства с прокуратурой и Службой безопасности Украины, которые также расследуют подобные преступления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Харьков и Харьковскую область оккупанты обстреливают ежедневно. В частности в ночь на 17 июля обстрелам подверглись Чугуев и областной центр.
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.