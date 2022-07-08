В Киеве после вторжения РФ погибло более сотни мирных жителей – городская прокуратура

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 8 июля, сообщил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.
"С начала российской агрессии в столице погибло более 100 мирных жителей, из них пятеро – дети. Более 420 гражданских получили ранения. Причины смерти – минно-взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения (последнее характерно для территории Гостомеля), ожоги и асфиксия в результате пожаров", – рассказал он.
По словам Кипера, самые тяжкие военные преступления оккупантов в Киеве – ракетные обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры.
"В производствах по фактам вражеских ракетных обстрелов уже фактически завершены осмотры мест событий. Больше всего разрушений в Святошинском, Подольском и Оболонском районах (Пуща Водица)", – отметил прокурор.
Всего в Киеве расследуется около 100 подобных производств, резюмировал Кипер.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения на Украину в феврале 2022 года российские войска оккупировали часть Киевской области. 2 апреля стало известно, что вся область освобождена от российских оккупантов.
28 апреля в Киевской военной администрации заявили, что операция по обороне Киева завершена, но опасность в столице сохраняется.
27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.
В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал в интервью, опубликованном 22 июня, что вокруг столицы создана эшелонированная система ПВО, но вероятность ее прорыва все же существует. Система ПВО в Киеве "пополняется и укрепляется", отметил 7 июля глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов.