В Киеве после вторжения РФ погибло более сотни мирных жителей – городская прокуратура

Самые тяжкие военные преступления оккупантов в Киеве – ракетные обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры, отметили в прокуратуре столицы Фото: Віталій Кличко / Facebook

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 8 июля, сообщил руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер.

"С начала российской агрессии в столице погибло более 100 мирных жителей, из них пятеро – дети. Более 420 гражданских получили ранения. Причины смерти – минно-взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения (последнее характерно для территории Гостомеля), ожоги и асфиксия в результате пожаров", – рассказал он.

По словам Кипера, самые тяжкие военные преступления оккупантов в Киеве – ракетные обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры.

"В производствах по фактам вражеских ракетных обстрелов уже фактически завершены осмотры мест событий. Больше всего разрушений в Святошинском, Подольском и Оболонском районах (Пуща Водица)", – отметил прокурор.

Всего в Киеве расследуется около 100 подобных производств, резюмировал Кипер.

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