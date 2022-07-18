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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Харьковской области. За минувшие сутки погибли два человека, в Изюмском районе горело поле с пшеницей

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Ночные удары противника были нанесены по Богодуховскому и Чугуевскому районам области
Ночные удары противника были нанесены по Богодуховскому и Чугуевскому районам области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За минувшие сутки в результате обстрелов Харьковской области со стороны российских оккупантов погибли два человека. Об этом 18 июля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Харькова Олег Синегубов.

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в области в результате российской агрессии погибли 67-летняя женщина в селе Калиново и 38-летний мужчина в Печенегах. Ранены и госпитализированы 41-летняя женщина в Калиново и 75-летний мужчина в Печенегах", – написал глава ОВА.

Синегубов уточнил, что ночные удары противника были нанесены по Богодуховскому и Чугуевскому районам области.

В поселке Золочев в результате обстрелов горели частные домовладения, хозяйственные постройки и гаражи. В Чугуеве в пятиэтажном жилом доме повреждены окна, жителей эвакуировали.

Помимо этого, в Изюмском районе горели свалки и озимая пшеница на поле в 250 гектаров.

В Харькове оккупанты ночью обстреляли из артиллерии Киевский район. Пострадала гражданская инфраструктура. В результате атаки российских захватчиков никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории области. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
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