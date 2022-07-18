Обстрел Харьковской области. За минувшие сутки погибли два человека, в Изюмском районе горело поле с пшеницей

Ночные удары противника были нанесены по Богодуховскому и Чугуевскому районам области Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в области в результате российской агрессии погибли 67-летняя женщина в селе Калиново и 38-летний мужчина в Печенегах. Ранены и госпитализированы 41-летняя женщина в Калиново и 75-летний мужчина в Печенегах", – написал глава ОВА.

Синегубов уточнил, что ночные удары противника были нанесены по Богодуховскому и Чугуевскому районам области.

В поселке Золочев в результате обстрелов горели частные домовладения, хозяйственные постройки и гаражи. В Чугуеве в пятиэтажном жилом доме повреждены окна, жителей эвакуировали.

Помимо этого, в Изюмском районе горели свалки и озимая пшеница на поле в 250 гектаров.

В Харькове оккупанты ночью обстреляли из артиллерии Киевский район. Пострадала гражданская инфраструктура. В результате атаки российских захватчиков никто не пострадал.

Война России против Украины. Главное (обновляется)