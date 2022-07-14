Жителю Харьковской области, который надругался над гербом Украины, объявили о подозрении

"В конце июня 2022 года возле Дома культуры в селе Петропавловка Купянского района подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими лицами разбил малый государственный герб Украины. Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и стали бить молотком по государственному символу. После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, хвастаясь своими действиями на камеру", – говорится в сообщении.

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).