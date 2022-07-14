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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителю Харьковской области, который надругался над гербом Украины, объявили о подозрении

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Жителю Купянского района заочно объявили о подозрении
Жителю Купянского района заочно объявили о подозрении
Фото: khar.gp.gov.ua

18-летнему жителю Харьковской области, который разбил герб Украины, заочно объявили о подозрении. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"В конце июня 2022 года возле Дома культуры в селе Петропавловка Купянского района подозреваемый, возглавляющий пророссийскую молодежную организацию, с другими лицами разбил малый государственный герб Украины. Подозреваемый и еще один человек поднялись на автокране к фасаду здания и стали бить молотком по государственному символу. После этого подозреваемый с особым цинизмом бросал части герба на землю, хвастаясь своими действиями на камеру", – говорится в сообщении.

Ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины (надругательство над государственными символами).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: прокуратура, Харьковская область, война России против Украины, герб, подозрение
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