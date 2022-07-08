Из-за российских обстрелов сгорело 20 га пшеницы – глава Днепропетровского облсовета

"Враг бил по Запорожской области, в результате чего там загорелись поля. Огонь перекинулся и на земли нашей Великомихайловской общины в Синельниковском районе. Уничтожено около 20 га пшеницы, пожар самоликвидировался", – написал он.

Кроме того, оккупанты обстреляли село Новосеменовка, говорится в сообщении. В результате в населенном пункте перебиты линии электроснабжения и сгорела стерня площадью почти 5 га.

Фото пожаров на полях 7 июля в Telegram опубликовал бывший народный депутат, военнослужащий Вооруженных сил Украины Игорь Луценко.

"Пламя иногда достигает в высоту пять метров, в ширину – полоса на сотни метров. Черный дым летит вверх и стелется небом на многие километры", – написал он.

Также видео масштабных пожаров опубликовала в Facebook 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода. "Кроме блокировки портов, угона и продажи зерна, оккупант цинично поджигает поля фермеров", – отметила пресс-служба бригады.